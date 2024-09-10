هشام صلاح: محمد هاني لاعب كبير.. ولست حزينا على فشل انتقالي إلى الأهلي

كشف هشام صلاح لاعب البنك الأهلي المنتقل من الاتحاد السكندري عن أسباب تراجع مستواه قبل رحيله.

وقال صلاح في تصريحاته للقناة الأولى: "انتقالي تم في أقل من أسبوع. أشكر محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري أشرف نصار رئيس البنك الأهلي على سرعة إتمام الأمور، وسعيد بانتقال للبنك".

وأضاف "هناك أمور حدثت العام الماضي تسببت في تراجع اسمي وابتعادي عن المنتخب، وأتمنى أن أقدم هذا العام أداء يعيدني للمنتخب".

وأوضح "أعذر الجماهير في حديثها السلبي عني ولم أتأثر به، فهم لا يعرفون شيئا عن سبب تراجع مستواي، وحتى آخر يوم كنت أتدرب بكل قوة والإصابة تسببت في تراجعي وليست مفاوضات الأندية الأخرى".

وتابع "هناك أشخاص غريبة بدون ذكر أسماء بين جماهير الاتحاد هي من أطلقت هذا الكلام. وما ضايقني أن طارق العشري المدرب السابق لم يوضح هذه الأمور في مؤتمراته الصحفية".

وأكمل "أنا أتحامل على نفسي مع العودة من الإصابة، فعلت ذلك مع العشري ومع حسام حسن حين كان مدربا للفريق".

وواصل "لا توجد أزمة في مركز الظهير الأيمن في مصر. محمد هاني لاعب كبير ومن يزامله يعرف ذلك جيدا، وأنا بمجرد تقديمي لأداء جيد انضممت للمنتخب من الاتحاد. التواجد في الأندية الجماهيرية يصنع الفارق مع اللاعبين".

واختتم "كان لدي عرض من الأهلي ولم تتم الأمور لأن الاتحاد كان بحاجة لي وطلب مبلغا كبيرا. بعد ذلك كان هناك عرض جيد من بيراميدز ولكن حسام حسن تمسك بي وكنت سعيدا بذلك. لست حزينا فهذا هو النصيب".