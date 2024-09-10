رفاعي: أتاني عرض سعودي.. وموقف الزمالك تجاهي غير واضح

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 01:59

كتب : FilGoal

أحمد رفاعي - شباب الزمالك

كشف أحمد رفاعي لاعب الزمالك عن غموض موقفه من حيث البقاء مع الفريق الأبيض أو الرحيل عنه.

وقال رفاعي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "لم أرحل عن الزمالك ولا حتى على سبيل الإعارة حتى الآن. بعض الأمور غير واضحة حتى الآن، ولكني أنتظر النادي".

وأضاف "لاعب الكرة يريد المشاركة دائما في أي مكان، وأنا أحترم النادي الذي تربيت فيه، وعقدي لا يزال ممتدا معه".

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وأوضح "طلبت خروجي على سبيل الإعارة من عبد الواحد السيد مدير الكرة، ولا أمانع بيعي بصورة نهائية المهم أن ألعب، ولكن كلما أتحدث مع أحد في النادي لا يمنحني قرارًا ولا يوجد شيء واضح".

وتابع "هناك عروض واتصالات مستمرة تأتيني، ولكني لا أعرف موقفي من جانب النادي، ففي النهاية هذا مستقبلي ومستقبل كأسرتي كلاعب كرة قدم".

وأكمل "ليس لدي مشكلة في أي شيء يريده النادي، ولكن المهم ألا تتأخر الأمور".

وواصل "أتمنى أن أستمر في الزمالك لبقية حياتي ولكن ظروف الكرة تحكم. لا أمانع الخروج معارا للحصول على الخبرات والعودة للنادي، وأنا قادر على منافسة اللاعبين الموجودين والتعلم منهم".

وكشف "وصلني عرض من أحد الأندية السعودية لأن هناك قاعدة تلزمهم بوجود لاعبين من مواليد 2003 في القائمة، ولكن لم يتم الأمر".

وأردف "جوزيه جوميز مدرب الفريق شخص محترم ويجعلك سعيدا بالحديث معه، فهو مستمع جيد ويعيد التعامل نفسيا مع اللاعبين. لم أشعر منه أبدا أنه لا يحب وجودي ودائما يعاملني جيدا ويمنحني النصائح".

واختتم "لم يحزنني أبدا تأخر المستحقات في الزمالك، الشيء الوحيد الذي يحزنني هو رغبتي في اللعب مثل زملائي"

أحمد رفاعي الزمالك
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