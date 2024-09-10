سيراميكا كليوباترا يضم محمود الزيني

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 01:54

كتب : FilGoal

محمود الزيني

أعلن سيراميكا كليوباترا عن تعاقده مع الظهير الأيمن محمود الزيني.

وانضم الزيني إلى صفوف سيراميكا قادما من ديروط.

وكان ديروط قد تصدر مجموعة الصعيد (أ) بالقسم الثاني (ب)، وواجه الترسانة في المباراة الفاصلة على الصعود إلى دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز.

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وشارك الزيني في المباراة الفاصلة وصنع هدف تقدم ديروط، ولكن الترسانة تعادل وفاز بركلات الترجيح 4-3.

وكان سيراميكا أعلن ضم محمد صادق من بيراميدز في أولى صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

كما نجح في تجديد إعارة الجزائري أحمد قندوسي من الأهلي للموسم المقبل.

وأتم نادي سيراميكا كليوباترا كافة إجراءات إقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد في بولندا.

وأنهى سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

كما فاز الفريق بكأس الرابطة المصرية للمرة الثانية على التوالي، وبناء عليه يشارك في كأس السوبر.

محمود الزيني الدوري المصري سيراميكا كليوباترا ديروط
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