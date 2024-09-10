نادي الذهب السعودي يضم محمد البشبيشي

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 01:51

كتب : رضا السنباطي

محمد البشبيشي

أعلن نادي الذهب السعودي عن تعاقده مع محمد البشبيشي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر.

وسبق للبشبيشي مساعدة غزل المحلة على الصعود للدوري الممتاز والمشاركة مع الفريق في الدرجة المصرية الأعلى تحت قيادة خالد عيد.

البشبيشي -35 عامًا بدأ مسيرته في ناشئي الأهلي.

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وانضم الحارس لمنتخب الشباب مواليد 1989 تحت قيادة ربيع ياسين ثم التشيكي ميروسلاف سوكوب.

بعد ذلك انضم البشبيشي للمنتخب الأولمبي تحت قيادة هاني رمزي.

وانتقل اللاعب إلى بتروجت، ثم منتخب السويس وإيسترن كومباني والجزيرة بمطروح وغزل المحلة ونادي وي وبلدية المحلة والإنتاج الحربي.

الذهب السعودي يشارك في دوري الدرجة الثالثة السعودي ويقوده فنيا ياسر رضوان.

محمد البشبيشي الإنتاج الحربي الذهب السعودي
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