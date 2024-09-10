دوري الأمم الأوروبية - فرنسا تحقق الفوز الأول.. والفيديو يمنح هالاند هدف الإنقاذ

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 00:51

كتب : FilGoal

كولو مواني يحتفل بهدفه أمام بلجيكا

حقق منتخب فرنسا فوزًا على ضيفه البلجيكي بهدفين نظيفين في إطار الجولة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

سجل هدفي فرنسا كولو مواني في الدقيقة 30، بعد متابعته لتسديدة عثمان ديمبلي التي ارتدت من الحارس البلجيكي كوين كاستيلس، ليسكنها الشباك.

وفي الشوط الثاني، أضاف عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 57، بعد فاصل مهاري رائع ومرور داخل منطقة الجزاء ليسدد صاروخية سكنت شباك بلجيكا.

ونجح المنتخب الفرنسي في حصد أول 3 نقاط له بدوري الأمم، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام إيطاليا بثلاثية مقابل هدف وحيد.

واحتفظ ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، بكيليان مبابي على مقاعد البدلاء، مفضلاً البدء بالثلاثي ديمبلي، وتورام، وكولو مواني.

ودفع ديشان بنجمه مبابي في أول تبديلات الديوك، في الدقيقة 67 بدلا من كولو مواني صاحب الهدف الأول.

وبتلك النتيجة تساوى المنتخب الفرنسي مع البلجيكي في وصافة المجموعة ولكل منها 3 نقاط، فيما يتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة بـ6 نقاط.

المستوى الثاني

وفي مباريات أخرى بالمستوى الثاني، نجح منتخب تركيا في الفوز على حساب ضيفه أيسلندا بثلاثية مقابل هدف وحيد، فيما حقق منتخب ويلز الفوز خارج أرضه على حساب مونتنجرو بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن المجموعة الرابعة.

وبتلك النتيجة تصدر المنتخب التركي المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام ويلز، وأيسلندا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ومونتنجرو في ذيل المجموعة دون نقاط.

وفي المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني، فاز منتخب النرويج على حساب النمسا 2-1، بفضل نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند في تسجيل الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 80 بعد العودة لتقنية الفيديو، ليمنح منتخبه النقاط الثلاث.

وفي إطار نفس المجموعة اكتسح منتخب سلوفينيا ضيفه كازاخستان بثلاثية نظيفة.

ويتصدر منتخب سلوفينيا المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الاهداف أمام النرويج في المركز الثالث، فيما بقي منتخب النمسا ثالثا برصيد نقطة وحيدة وهو نفس رصيد كازاخستان في المركز الرابع.

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