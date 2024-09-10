الشريعي: سأترشح لرئاسة رابطة الأندية بنسبة 80%.. ولن أتواجد في اجتماع واحد مع عامر حسين

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 00:42

كتب : FilGoal

أيمن الشريعي - رئيس نادي إنبي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن نيته في الترشح لرئاسة رابطة الأندية بالموسم المقبل.

وقال الشريعي عبر قناة النهار: "رابطة الأندية تتحدث عن شكل الدوري المحتمل مع الإعلام دون التحدث مع الأندية صاحبة الشأن، أنسب شكل للدوري في الموسم الجديد هو النظام الحالي الطبيعي ولكن يتم إلغاء المؤجلات لأنها هي سبب المشكلة الرئيسي والرابطة تريد تغيير نظام الدوري مع تواجد المؤجلات بشكل طبيعي إذا فما الجديد؟".

وتابع "دور اتحاد الكرة ورابطة الأندية تطوير المسابقة المحلية لأنه هو الأساس وهي الأهم وهي ما تصنع التنافس بين اللاعبين وتؤهل الأندية والمنتخب للمشاركة في البطولات القارية، والحل هو أن يلعب الفريق المشاركة قاريا بعد 48 ساعة بشكل طبيعي مع توسيع قائمة الفريق إلى 35 لاعبا فوق السن".

أخبار متعلقة:
تصفيات أمم إفريقيا - إصابة داري والإنقاذ من دياز.. المغرب يهزم ليسوتو بصعوبة كرة يد - الزمالك يتعاقد مع مدرب أجنبي للحراس بسبب مخالفة قانونية.. مركز شباب سمنود يطالب اتحاد الكرة بالصعود للقسم الثالث في الجول يكشف بنود إعارة محمد حمدي من إنبي لـ الزمالك

وواصل "عامر حسين من أفضل الأشخاص الذين تعاملت معهم على المستوى الشخصي ولكن أختلف معه حول طريقة إدارته للدوري بشكل كامل والتي أحدثت العديد من المشكلات ولا يتواجد بها مبدأ تكافؤ الفرص ولو بنسبة 1%".

وشدد "عندما يلعب فريق 5 مباريات في الخامسة عصرا وفرق أخرى لا تلعب سوى في السابعة يكون لا هناك تكافؤ فرص وهذا قد يكون سبب هبوط بلدية المحلة، يقولون إن تأجيل المباريات خارج عن إرادتنا إذا فيما يخص المواعيد غير المتكافئة هل هذا خارج عن إرادتكم أيضا؟".

وأضاف "إذا قررت رابطة الأندية الجديدة الاستعانة بعامر حسين كمشرف على المسابقات في الموسم المقبل لن أحضر أي اجتماع في وجوده وتحدثت معه من قبل وشرح وجهة نظره في طريقة إدارة الدوري بالموسم الماضي ولم أقتنع".

وأتم "بنسبة 80% سأترشح لرئاسة رابطة الأندية في الموسم المقبل وفي حالة انتخابي بنسبة 95% سأستعين بحسام الزناتي بدلا من عامر حسين، لأن الزناتي لم يجد الدعم اللازم عندما تولى ذلك المنصب من قبل وكان يواجه بعض العقبات لأن أي تغيير أو تطوير وإضافات تجد العديد من الناس المتواجدين وتكون ضد الفكرة".

إنبي رابطة الأندية المصرية أيمن الشريعي
نرشح لكم
سيراميكا كليوباترا يضم محمود الزيني الكومي: فوجئنا بتأجيل مباراة بوتسوانا قبل حل الأزمة.. وهذا كان موقف حسام حسن بسبب مخالفة قانونية.. مركز شباب سمنود يطالب اتحاد الكرة بالصعود للقسم الثالث في الجول يكشف بنود إعارة محمد حمدي من إنبي لـ الزمالك خبر في الجول - كهربا يتغيب عن مران الأهلي ويبلغ الجهاز الفني بالسبب.. وموقفه من العقوبة رئيس اتحاد بوتسوانا: وصلنا لحل وسط مع منتخب مصر.. ولم لا نفوز بالمباراة الكشف عن قميص غزل المحلة لموسم 2024/2025 إصابة أشرف داري مع المغرب
أخر الأخبار
سيراميكا كليوباترا يضم محمود الزيني 5 دقيقة | ميركاتو
نادي الذهب السعودي يضم محمد البشبيشي 8 دقيقة | الوطن العربي
الكومي: فوجئنا بتأجيل مباراة بوتسوانا قبل حل الأزمة.. وهذا كان موقف حسام حسن 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
عضو لجنة مسابقات كاف: لست واثقا من إقامة الدوري الإفريقي في موعده 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات أمم إفريقيا - مابولولو يسجل في خسارة السودان أمام أنجولا 54 دقيقة | الوطن العربي
دوري الأمم الأوروبية - فرنسا تحقق الفوز الأول.. والفيديو يمنح هالاند هدف الإنقاذ ساعة | الكرة الأوروبية
الشريعي: سأترشح لرئاسة رابطة الأندية بنسبة 80%.. ولن أتواجد في اجتماع واحد مع عامر حسين ساعة | الكرة المصرية
تصفيات أمم إفريقيا - إصابة داري والإنقاذ من دياز.. المغرب يهزم ليسوتو بصعوبة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح