كرة يد - الزمالك يتعاقد مع مدرب أجنبي للحراس

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 00:35

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - كرة يد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع الكرواتي ماركو ماركيس، لتدريب حراس مرمى فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء.

ووقع المدرب الكرواتي على عقود تدريب الزمالك، عقب الجلسة التي جمعته مع هشام نصر نائب رئيس النادي، ونيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة، وحسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويمتلك ماركيس سيرة ذاتية مميزة، حيث بدأ التدريب منذ أكثر من 14 عاماً.

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وتولى الكرواتي قيادة عدد من الفرق والمنتخبات ومنها، فريق آر كيه تريسنجيفكا زغرب "للسيدات"، وفريق جومرسباخ الألماني، و"إم آر كيه سيسفيت" الكرواتي، بجانب منتخب كرواتيا للناشئات، و منتخب كرواتيا الأول للرجال.

كما تولى بشكل فردي مهمة تدريب وتطوير العديد من الحراس وأبرزهم، جوزيه بازنيك حارس منتخب سلوفينيا ونيم الفرنسي، والسويدي نيكولا بورتنر حارس مرمى ماجديبورج الألماني، والصربي فلاديمير كوبارا.

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