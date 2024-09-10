بسبب مخالفة قانونية.. مركز شباب سمنود يطالب اتحاد الكرة بالصعود للقسم الثالث

كشف أحمد الكلاف المدير الإداري لمركز شباب سمنود عن مطالبة النادي بالتأهل من القسم الرابع إلى الثالث.

وقال الكلاف في تصريحاته لـ FilGoal.com: "الفريق صعد لدورة الترقي بالقسم الرابع لمنطقة الغربية، وشارك في دورة الترقي التي تضم ٤ أندية".

وأضاف "فريقي احتل المركز الثالث برصيد ٤ نقاط خلف محلة حسن المتصدر بسبع نقاط والسنطة الوصيف بخمس نقاط".

وأكمل "اللائحة تنص على صعود الأول فقط ، ثم اكتشفنا بأن هناك لاعبا ضمن صفوف السنطة لعب لثلاثة أندية في الموسم، حيث لعب مع الناصرية بالإسكندرية وسندبسط والسنطة".

وأوضح "هذا اللاعب شارك خلال لقاء السنطة الذي انتهى بالتعادل، وبالتالي لدينا حق في نقاط المباراة كاملة لنصل إلى 6 نقاط".

وواصل "اللائحة تنص على مشاركة اللاعب في فريقين فقط في الموسم، ويسمح له بالانتقال لثلاث فرق ولكن يشارك مع فريقين فقط".

وأضاف "عندما تقدمنا بشكوى لمنطقة الغربية ذكروا لنا بأنها ليست لها فائدة لأن الصاعد هو الأول فقط ولكن اكتشفنا فيما بعد بأن أتحاد الكرة قرر صعود ثواني القسم الرابع وظهر هذا في نظام القيد".

وتابع "تقدمنا بشكوى منذ ٢٠ يوم لاتحاد الكرة وتواصلنا مع أعضاء الاتحاد وذكروا لنا بأن الشكوى في الشؤون القانونية".

وواصل "الواقعة أيضا حدثت في الموسم الماضي عندما شارك لاعب مع شبان بدواي ولعب لثلاث أندية وكان من المفترض هبوط شبان بدواي أو منية سمنود ولكن قرر اتحاد الكرة بقاء الفريقين".

واختتم "أخطاء اتحاد الكرة تكررت خلال الموسم الحالي وكانت النتيجة صعود بنها والجزيرة".