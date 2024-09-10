بسبب مخالفة قانونية.. مركز شباب سمنود يطالب اتحاد الكرة بالصعود للقسم الثالث

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 00:31

كتب : رضا السنباطي

مركز شباب سمنود

كشف أحمد الكلاف المدير الإداري لمركز شباب سمنود عن مطالبة النادي بالتأهل من القسم الرابع إلى الثالث.

وقال الكلاف في تصريحاته لـ FilGoal.com: "الفريق صعد لدورة الترقي بالقسم الرابع لمنطقة الغربية، وشارك في دورة الترقي التي تضم ٤ أندية".

وأضاف "فريقي احتل المركز الثالث برصيد ٤ نقاط خلف محلة حسن المتصدر بسبع نقاط والسنطة الوصيف بخمس نقاط".

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية - سعيد عبد العزيز مديرا فنيا لنادي جنوب سيناء الدرجة الثانية - أيمن المزين يعتذر عن عدم قيادة السكة الحديد عبد الرحمن خالد: هذا الوكيل زور أوراق وهددني بإنهاء مسيرتي.. كيف أوقع لفريق في الدرجة الرابعة؟

وأكمل "اللائحة تنص على صعود الأول فقط ، ثم اكتشفنا بأن هناك لاعبا ضمن صفوف السنطة لعب لثلاثة أندية في الموسم، حيث لعب مع الناصرية بالإسكندرية وسندبسط والسنطة".

وأوضح "هذا اللاعب شارك خلال لقاء السنطة الذي انتهى بالتعادل، وبالتالي لدينا حق في نقاط المباراة كاملة لنصل إلى 6 نقاط".

وواصل "اللائحة تنص على مشاركة اللاعب في فريقين فقط في الموسم، ويسمح له بالانتقال لثلاث فرق ولكن يشارك مع فريقين فقط".

وأضاف "عندما تقدمنا بشكوى لمنطقة الغربية ذكروا لنا بأنها ليست لها فائدة لأن الصاعد هو الأول فقط ولكن اكتشفنا فيما بعد بأن أتحاد الكرة قرر صعود ثواني القسم الرابع وظهر هذا في نظام القيد".

وتابع "تقدمنا بشكوى منذ ٢٠ يوم لاتحاد الكرة وتواصلنا مع أعضاء الاتحاد وذكروا لنا بأن الشكوى في الشؤون القانونية".

وواصل "الواقعة أيضا حدثت في الموسم الماضي عندما شارك لاعب مع شبان بدواي ولعب لثلاث أندية وكان من المفترض هبوط شبان بدواي أو منية سمنود ولكن قرر اتحاد الكرة بقاء الفريقين".

واختتم "أخطاء اتحاد الكرة تكررت خلال الموسم الحالي وكانت النتيجة صعود بنها والجزيرة".

مركز شباب سمنود القسم الثالث القسم الرابع
نرشح لكم
سيراميكا كليوباترا يضم محمود الزيني الكومي: فوجئنا بتأجيل مباراة بوتسوانا قبل حل الأزمة.. وهذا كان موقف حسام حسن الشريعي: سأترشح لرئاسة رابطة الأندية بنسبة 80%.. ولن أتواجد في اجتماع واحد مع عامر حسين في الجول يكشف بنود إعارة محمد حمدي من إنبي لـ الزمالك خبر في الجول - كهربا يتغيب عن مران الأهلي ويبلغ الجهاز الفني بالسبب.. وموقفه من العقوبة رئيس اتحاد بوتسوانا: وصلنا لحل وسط مع منتخب مصر.. ولم لا نفوز بالمباراة الكشف عن قميص غزل المحلة لموسم 2024/2025 إصابة أشرف داري مع المغرب
أخر الأخبار
سيراميكا كليوباترا يضم محمود الزيني 5 دقيقة | ميركاتو
نادي الذهب السعودي يضم محمد البشبيشي 8 دقيقة | الوطن العربي
الكومي: فوجئنا بتأجيل مباراة بوتسوانا قبل حل الأزمة.. وهذا كان موقف حسام حسن 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
عضو لجنة مسابقات كاف: لست واثقا من إقامة الدوري الإفريقي في موعده 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات أمم إفريقيا - مابولولو يسجل في خسارة السودان أمام أنجولا 54 دقيقة | الوطن العربي
دوري الأمم الأوروبية - فرنسا تحقق الفوز الأول.. والفيديو يمنح هالاند هدف الإنقاذ ساعة | الكرة الأوروبية
الشريعي: سأترشح لرئاسة رابطة الأندية بنسبة 80%.. ولن أتواجد في اجتماع واحد مع عامر حسين ساعة | الكرة المصرية
تصفيات أمم إفريقيا - إصابة داري والإنقاذ من دياز.. المغرب يهزم ليسوتو بصعوبة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح