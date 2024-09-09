خرج باكيا.. إصابة مارتن أوديجارد مع منتخب النرويج

تعرض مارتن أوديجارد لاعب أرسنال ومنتخب النرويج لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده ضد النمسا.

مارتن أوديجارد النادي : أرسنال النرويج

وأصيب أوديجارد في الدقيقة 67 بالتواء قوي في الكاحل خرج على أثره وهو يبكي من ملعب المباراة.

وتأتي إصابة أوديجارد قبل 6 أيام فقط من مواجهة دربي لندن بين أرسنال وتوتنام.

وفاز منتخب النرويج على النمسا بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

تقدم فيليكس ميهري بالهدف الأول للنرويج في الدقيقة التاسعة.

وتعادل مارسيل سابتزر للنمسا في الدقيقة 37.

وسجل إيرلنج هالاند هدف الفوز للنرويج في الدقية 80 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد النرويج للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف عن سلوفينيا صاحبة الصدارة، بينما توقف رصيد النمسا عند نقطة واحدة في المركز الثالث.