خرج باكيا.. إصابة مارتن أوديجارد مع منتخب النرويج

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 23:52

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - النرويج ضد النمسا

تعرض مارتن أوديجارد لاعب أرسنال ومنتخب النرويج لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده ضد النمسا.

وأصيب أوديجارد في الدقيقة 67 بالتواء قوي في الكاحل خرج على أثره وهو يبكي من ملعب المباراة.

وتأتي إصابة أوديجارد قبل 6 أيام فقط من مواجهة دربي لندن بين أرسنال وتوتنام.

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وفاز منتخب النرويج على النمسا بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

تقدم فيليكس ميهري بالهدف الأول للنرويج في الدقيقة التاسعة.

وتعادل مارسيل سابتزر للنمسا في الدقيقة 37.

وسجل إيرلنج هالاند هدف الفوز للنرويج في الدقية 80 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد النرويج للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف عن سلوفينيا صاحبة الصدارة، بينما توقف رصيد النمسا عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

مارتن أوديجارد النرويج
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