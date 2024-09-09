خبر في الجول - كهربا يتغيب عن مران الأهلي ويبلغ الجهاز الفني بالسبب.. وموقفه من العقوبة

تغيب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي عن المران الجماعي للفريق اليوم الإثنين.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن كهربا تغيب عن المران وأبلغ الجهاز الفني بسبب غيابه بعد تعرضه لحالة إرهاق وإجهاد مفاجئة.

وتفهم الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر سبب غياب كهربا، لكن الأمر لم يمنعه من تطبيق لائحة الغيابات على اللاعب.

وعاد الأهلي للتدريبات اليوم، بعد حصوله على راحة سلبية أمس الأحد.

ويواصل الأهلي الاستعداد لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويعود جور ماهيا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2019-2020.

وأعلن جورماهيا مواجهة الأهلي يوم 15 سبتمبر المقبل في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وستقام المباراة على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

وتأهل جور ماهيا لدور الـ32 بعدما أقصى المريخ بانتي الجنوب السوداني في الدور التمهيدي.

بينما الأهلي حامل اللقب تم إعفائه من خوض الدور التمهيدي للمسابقة.