الكشف عن قميص غزل المحلة لموسم 2024/2025

أعلن نادي غزل المحلة عن قميصه الجديد والذي سيخوض به مباريات موسم 2024/2025.

وكشف غزل المحلة عن القميص والذي تقدمه شركة tempo المصرية.

وقدم غزل المحلة القميص بظهور بعض اللاعبين من الفريق الأول وأبرزهم عبده يحيى وأحمد مجدي.

وسيرتدي الفريق اللون التقليدي بالقميص السماوي والشورت الأسود، بينما يرتدي حراس المرمى الزي الأصفر والزي البديل هو البرتقالي.

وعاد غزل المحلة للدوري المصري الممتاز بعد موسم واحد فقط من هبوطه لدوري المحترفين.

وكان النادي قد أعلن عن شعار جديد للنادي أمس الأحد وتم وضعه على القميص الجديد.

ويقود أحمد عيد عبد الملك غزل المحلة تدريبيا في الموسم المقبل.

وقاد عبد الملك الفريق خلال الموسم الماضي لإنهاء دوري المحترفين في المركز الثاني والصعود للدوري الممتاز.