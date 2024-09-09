خبر في الجول – الزمالك يفاوض زد للتعاقد مع محمد إسماعيل

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 21:37

كتب : بسام أبوبكر

محمد إسماعيل - زد

يسعى نادي الزمالك للتعاقد مع محمد إسماعيل لاعب زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يتفاوض حاليا مع زد بشأن التعاقد مع مدافعه محمد إسماعيل وفي حالة التوصل لاتفاق سيرسل الزمالك عرضا رسميا للتعاقد مع اللاعب.

المدافع صاحب الـ 25 عاما انضم لزد قادما من إنبي في بداية الموسم الماضي.

أخبار متعلقة:
مران منتخب مصر - جمل فنية استعدادا لمواجهة بوتسوانا مران الأهلي - كولر يخصص فقرات خططية للاعبين قبل مواجهة جور ماهيا تشكيل دوري الأمم الأوروبية - مبابي على مقاعد بدلاء فرنسا.. ودي بروين يقود بلجيكا أشرف داري أساسي مع المغرب في مواجهة ليسوتو.. والشيبي على مقاعد البدلاء

وشارك إسماعيل في 27 مباراة بقميص زد خلال الموسم الماضي وسجل هدفا واحدا.

وكان الزمالك قد أعلن تعاقده مع ثلاثة لاعبين حتى الآن وهم محمود بنتايك وعمر فرج ومحمد حمدي.

وأنهى الزمالك الدوري الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأسهم إسماعيل خلال الموسم الماضي في وصول زد لنهائي كأس مصر والذي خسره ضد بيراميدز بهدف دون مقابل.

محمد إسماعيل الزمالك زد
نرشح لكم
صفقات الزمالك - محمد حمدي.. سادس محمد حمدي الذي كان سيعوض عطية الله طريق ستراندبيرج مفتوح؟ هاتاي سبور يعلن ضم فينسنت أبو بكر فنربخشة يستعير كوستيتش من يوفنتوس تقارير: أنتوني يقترب من الانتقال إلى فنربخشة بعد مشاركته دقيقة واحدة كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع فادي فريد الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم محمد حمدي من إنبي خبر في الجول – محمد حمدي إلى الزمالك معارا مع أولوية الشراء الصفقة الخامسة.. طلائع الجيش يضم لاعب الزمالك السابق
أخر الأخبار
خبر في الجول - كهربا يتغيب عن مران الأهلي ويبلغ الجهاز الفني بالسبب.. وموقفه من العقوبة 7 دقيقة | الدوري المصري
رئيس اتحاد بوتسوانا: وصلنا لحل وسط مع منتخب مصر.. ولم لا نفوز بالمباراة 8 دقيقة | منتخب مصر
الكشف عن قميص غزل المحلة لموسم 2024/2025 18 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بوتسوانا يكشف لـ في الجول موعد تحرك طائرة المنتخب من موريتانيا ساعة | الكرة الإفريقية
إصابة أشرف داري مع المغرب ساعة | الكرة المصرية
كاف يخطر منتخب مصر بتعديل موعد مباراة بوتسوانا ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول – الزمالك يفاوض زد للتعاقد مع محمد إسماعيل 2 ساعة | ميركاتو
مران الأهلي - كولر يخصص فقرات خططية للاعبين قبل مواجهة جور ماهيا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح