خبر في الجول – الزمالك يفاوض زد للتعاقد مع محمد إسماعيل

يسعى نادي الزمالك للتعاقد مع محمد إسماعيل لاعب زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يتفاوض حاليا مع زد بشأن التعاقد مع مدافعه محمد إسماعيل وفي حالة التوصل لاتفاق سيرسل الزمالك عرضا رسميا للتعاقد مع اللاعب.

المدافع صاحب الـ 25 عاما انضم لزد قادما من إنبي في بداية الموسم الماضي.

وشارك إسماعيل في 27 مباراة بقميص زد خلال الموسم الماضي وسجل هدفا واحدا.

وكان الزمالك قد أعلن تعاقده مع ثلاثة لاعبين حتى الآن وهم محمود بنتايك وعمر فرج ومحمد حمدي.

وأنهى الزمالك الدوري الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأسهم إسماعيل خلال الموسم الماضي في وصول زد لنهائي كأس مصر والذي خسره ضد بيراميدز بهدف دون مقابل.