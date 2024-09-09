مران الأهلي - كولر يخصص فقرات خططية للاعبين قبل مواجهة جور ماهيا

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 21:22

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

استأنف الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة جور ماهيا الكيني التي ‏تجمع الفريقين يوم الأحد القادم في نيروبي.‏

بدأ المران بأداء فقرات بدنية عديدة أشرف عليها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى الجوانب الخططية التي ‏حرص مارسيل كولر المدير الفني على تنفيذها في إطار فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد، وبمواجهة جورماهيا على وجه ‏الخصوص.‏

وحرص كولر على الاجتماع مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير ‏الإداري، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالسفر إلى كينيا لخوض المباراة.‏

كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأحد، عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام وادي دجلة، ‏وفاز بها بهدف دون مقابل.‏

ويحل الأهلي ضيفًا على فريق جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في مستهل رحلة الفريق للدفاع ‏عن اللقب الإفريقي.‏

مران الأهلي مارسيل كولر
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