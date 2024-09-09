تشكيل دوري الأمم الأوروبية - مبابي على مقاعد بدلاء فرنسا.. ودي بروين يقود بلجيكا

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 21:18

كتب : FilGoal

فرنسا - إسبانيا - مبابي

يستضيف المنتخب الفرنسي نظيره البلجيكي على ملعب بارك أولمبيك ليون، في إطار الجولة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وقرر ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، الإبقاء على كيليان مبابي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

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حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: جول كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - لوكاس دين

الوسط: نجولو كانتي - كواديو كونيه - ماتيو جندوزي

الهجوم: عثمان ديمبيلي - ماركوس تورام - كولو مواني

ويتواجد على مقاعد البدلاء إلى جانب مبابي، أنطوني جريزمان، ومايكل أوليسي، وبرادلي باركولا، وإبراهيما كوناتي، وثيو هيرنانديز، وألفونسو أريولا، ويوسف فوفانا، وجوناثان كلاوس، وبرايس سامبا.

أما دومينيكو تيديسكو المدير الفني لمنتخب بلجيكا فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس

الدفاع: تيموثي كاستاني - فوت فايس - زينو ديباست - ارثر ثياتي

الوسط: يوري تيليمانس - أمادو اونانا

وسط الهجوم: دوكو - كيفين دي بروين - دودي لوكيباكيو

الهجوم: لويس أوبيندا

دوري الأمم الأوروبية مبابي فرنسا بلجيكا دي بروين
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