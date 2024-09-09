أشرف داري أساسي مع المغرب في مواجهة ليسوتو.. والشيبي على مقاعد البدلاء

أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليسوتو.

ويلتقي منتخب المغرب مع ليسوتو في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويشهد التشكيل تواجد أشرف داري لاعب الأهلي الجديد بشكل أساسي، بينما يجلس محمد الشيبي لاعب بيراميدز على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: منير المحمدي.

الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – أشرف داري – آدم أزنو.

الوسط: أسامة ترغلين – أمين عدلي – أمير ريتشاردسون.

الهجوم: عز الدين وناحي – أيوب الكعبي – إلياس أخوماش.

وكان منتخب المغرب قد فاز في المباراة الأولى على الجابون بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب أغادير.

ويتصدر المغرب مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى بالمركز الثاني.

وتقام كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، لذلك فإن أسود أطلس ضمنوا التأهل دون النظر لنتائج التصفيات.