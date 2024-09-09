أرقام قمصان لاعبي الأهلي الجدد.. يوسف أيمن برقم متولي والساعي بـ 23

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 21:02

كتب : FilGoal

الأهلي - يحيى عطية الله

كشف النادي الأهلي عن أرقام قمصان لاعبي الفريق الجدد، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2024 - 2025.

وضم الأهلي 4 صفقات جديدة، وهم المغربيان يحيى عطية الله، وأشرف داري، والقطري من أصل مصري يوسف أيمن، بالإضافة إلى عمر الساعي.

ويرتدي يحيى عطية الله رقم 18، فيما ارتدى يوسف أيمن القميص رقم 4، وعمر الساعي القميص رقم 23، خلال مران الفريق.

يذكر أن محمود متولي لاعب الأهلي المنتقل حديثا إلى الاتحاد السكندري كان يرتدي القميص رقم 4، فيما تخلى بيرسي تاو عن القميص رقم 23، وارتدى القميص رقم 10 الموسم الماضي.

ويتواجد أشرف داري في قائمة المغرب التي تخوض مواجهتي التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى كينيا لمواجهة فريق جورماهيا يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور الـ23 من دوري أبطال إفريقيا.

ونجح النادي الأهلي الموسم المنقضي في التتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا، والدوري المصري.

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