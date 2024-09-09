خبر في الجول – رضا الحنفي مترجما لمارسل كولر في الأهلي

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 20:40

كتب : أحمد الخولي

رضا الحنفي مترجم مارسل كولر في الأهلي

قرر النادي الأهلي تعيين رضا الحنفي مترجما جديدا لمدربه مارسل كولر.

وعلم FilGoal.com أن الحنفي قد بدأ في مهام عمله كمترجم لكولر وحضر التدريبات مساء اليوم.

ويتولى الحنفي منصب مترجم الأهلي خلفا لضياء النجار الذي شغل المنصب بشكل مؤقت مع بداية فترة الإعداد.

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وكان الأهلي قد أعلن رحيل المترجم السابق خالد الجوادي بنهاية الموسم الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة جورماهيا بدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا قبل أن يواجه الزمالك بكأس السوبر الإفريقي بالسعودية.

وتوج الأهلي خلال الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس السوبر المصري، بينما اعتذر الأهلي عن عدم استكمال كأس مصر.

ودعم الأهلي صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية بالتعاقد مع كل من أشرف داري ويحيى عطية الله وعمر الساعي ويوسف أيمن حتى الآن.

مارسل كولر الأهلي رضا الحنفي
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