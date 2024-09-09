Gaming مبابي وثنائي سيتي في الصدارة.. الإعلان عن أفضل 25 لاعبا في EAFC 25

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 20:21

كتب : عبد الرحمن فوزي

FC 25

أعلنت شركة EA عن قائمة أفضل 25 لاعبا في لعبتها الجديدة FC 25.

وشهدت القائمة وجود كل من كيليان مبابي لاعب ريال مدريد وثنائي مانشستر سيتي رودري وإيرلنج هالاند في الصدارة.

ولأول مرة بعد سنوات تشهد القائمة غياب كريستيانو رونالدو مع وجود ليونيل ميسي بتقييم أقل من 90.

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وتأتي بطاقة محمد صلاح لاعب ليفربول بتقييم 89 كثالث أعلى تقييم في اللعبة وأعلى من ليونيل ميسي لأول مرة.

وجاءت قائمة أقوى 25 لاعبا في اللعبة كالتالي:

كيليان مبابي: 91.

إيرلنج هالاند: 91.

رودري: 91.

جود بيلينجهام: 90.

فينيسيوس جونيور: 90.

كيفن دي بروين: 90.

هاري كين: 90.

مارتن أوديجارد: 89.

جيانلويجي دوناروما: 89.

أليسون بيكر: 89.

تيبو كورتوا: 89.

لاوتارو مارتينيز: 89.

فيرجل فان دايك: 89.

مارك أندري تير شتيجن: 89.

محمد صلاح: 89.

فيل فودين: 88.

ليونيل ميسي: 88.

أنتوان جريزمان: 88.

روبن دياز: 88.

روبرت ليفاندوفسكي: 88.

فيديريكو فالفيردي: 88.

إيدرسون: 88.

برناردو سيلفا: 88.

يان أوبلاك: 88.

أنطونيو روديجير: 88.

FC 25 gaming
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