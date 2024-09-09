مدرب منتخب 2009 يكشف لـ في الجول حقيقة الاستبعاد التعسفي لناشئي بيراميدز

رد حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2009، على حقيقة ما تردد عن استبعاد ناشئي بيراميدز بشكل تعسفي.

وروى إسلام هشام محامي ناشئي بيراميدز المكلف بالدفاع عن حقوق اللاعبين تفاصيل الأزمة التي بدأت من تضررهم مما يحدث لهم مع بيراميدز مما أسفر عن رغبة أولياء أمورهم في رحيلهم عن النادي، أما رواية بيراميدز المنتشرة فتقول إن أحد الوكلاء يحرض اللاعبين تمهيدا لانتقالهم للعب في الإمارات.

وإليكم ما قاله حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب 2009، في تصريحات خاصة لـFilGoal.com

"قمت بضم 112 لاعبا من 30 ناديا خلال التجمع الأول لي مع المنتخب".

"التجمع الأول للمنتخب تخلله 4 معسكرات، خلال الفترة من 13 إلى 27 أغسطس، بواقع معسكر كل 3 أيام ثم يوم راحة يتبعه المعسكر الثاني وهكذا حتى انتهاء الـ4 معسكرات".

"قمت بضم 7 لاعبين من بيراميدز، قبل استبعاد 4 لاعبين منهم بعد جلسة مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد بناءً على خطاب بيراميدز بضرورة استبعاد اللاعبين بسبب الأزمة".

"الأزمة بين بيراميدز واللاعبين لا دخل لنا بها، واتفقت مع علاء نبيل على استبعاد اللاعبين حتى انتهاء المشكلة مع النادي، فيما تواجد بقية اللاعبين الثلاثة من بيراميدز الذين ليس لديهم أزمة مع النادي بصورة طبيعية في المعسكر".

"المعسكر المقبل يوم 25 أكتوبر، والفرصة ستكون متاحة أمام جميع اللاعبين.. أتمنى حل مشكلة اللاعبين مع النادي حرصا على مستقبلهم".

توليت المسؤولية في شهر إبريل، وهو نفس الشهر الذي انتهت فيه مسابقة الناشئين، وخاض بعدها اللاعبون امتحانات نهاية العام، وبالتالي معسكر أغسطس كان فرصة لتجربة عدد كبير من اللاعبين".

وكان إسلام هشام المحامي المسؤول عن ناشئي بيراميدز الـ 10 في فريق 2009، كشف عن تفاصيل الأزمة وأسباب رغبة أولياء أمور اللاعبين في رحيلهم جميعا عن صفوفه.. طالع تفاصيل شكوى اللاعبين بالمستندات بالضغط هنا