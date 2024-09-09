فنربخشة يستعير كوستيتش من يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس إعارة لاعبه فيليب كوستيتش إلى فنربخشة لمدة موسم.

وسيتحمل فنربخشة راتب اللاعب الصربي خلال فترة إعارته.

وحسب موقع توتو ميركاتو ويب فإن فنربخشة قد وضع بند أحقية الشراء في عقد اللاعب مقابل 6 ملايين يورو.

وسيتدرب كوستيتش تحت قيادة جوزيه مورينيو في فنربخشة.

وتنتهي فترة الانتقالات في تركيا يوم 18 سبتمبر المقبل.

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عاما انتقل إلى يوفنتوس قادما من أينتراخت فرانكفورت مقابل 14.7 مليون يورو.

وينتهي عقد كوستيتش مع يوفنتوس في صيف 2026.

وحصل كوستيتش على بطولة واحدة فقط مع يوفنتوس وهي كأس إيطاليا موسم 2023-2024.

وخاض كوستيتش مع يوفنتوس 87 مباراة وسجل 3 أهداف فقط وصنع 15 آخرين.

ويتصدر فنربخشة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، ويأتي خلفه كل من جالاتسراي وبشكتاش بـ9 نقاط من 3 مباريات.