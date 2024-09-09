فنربخشة يستعير كوستيتش من يوفنتوس

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 19:30

كتب : FilGoal

فيليب كوستيتش - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس إعارة لاعبه فيليب كوستيتش إلى فنربخشة لمدة موسم.

وسيتحمل فنربخشة راتب اللاعب الصربي خلال فترة إعارته.

وحسب موقع توتو ميركاتو ويب فإن فنربخشة قد وضع بند أحقية الشراء في عقد اللاعب مقابل 6 ملايين يورو.

أخبار متعلقة:
سيدربه مورينيو.. تقرير: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس لضم كوستيتش يوفنتوس يكشف تفاصيل إصابة لاعبه الجديد تشيزني: أردت اللعب لموسم آخر.. ولم أتخيل أبدا ما فعله يوفنتوس معي مدافع يوفنتوس ينضم إلى بورتو

وسيتدرب كوستيتش تحت قيادة جوزيه مورينيو في فنربخشة.

وتنتهي فترة الانتقالات في تركيا يوم 18 سبتمبر المقبل.

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عاما انتقل إلى يوفنتوس قادما من أينتراخت فرانكفورت مقابل 14.7 مليون يورو.

وينتهي عقد كوستيتش مع يوفنتوس في صيف 2026.

وحصل كوستيتش على بطولة واحدة فقط مع يوفنتوس وهي كأس إيطاليا موسم 2023-2024.

وخاض كوستيتش مع يوفنتوس 87 مباراة وسجل 3 أهداف فقط وصنع 15 آخرين.

ويتصدر فنربخشة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، ويأتي خلفه كل من جالاتسراي وبشكتاش بـ9 نقاط من 3 مباريات.

فيليب كوستيتش فنربخشة يوفنتوس
نرشح لكم
تشكيل دوري الأمم الأوروبية - مبابي على مقاعد بدلاء فرنسا.. ودي بروين يقود بلجيكا طريق ستراندبيرج مفتوح؟ هاتاي سبور يعلن ضم فينسنت أبو بكر تدهور الحالة الصحية لهداف كأس العالم 1990 بمناسبة وصوله لنادي المائة.. منتخب إنجلترا يكرم هاري كين تقرير تركي: بشكتاش يقترب من حسم صفقة ماني حتى لا يكرر خطأ بيرخفاين.. كومان يرفض التعليق على انتقال ديباي إلى البرازيل رغم الإحباط.. جريزمان يرفض الاعتزال دوليا هل يرحل ستراندبيرج؟.. تقرير تركي: هاتاي سبور يتوصل لاتفاق مع أبو بكر
أخر الأخبار
مدرب بوتسوانا يكشف لـ في الجول موعد تحرك طائرة المنتخب من موريتانيا 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
إصابة أشرف داري مع المغرب 25 دقيقة | الكرة المصرية
كاف يخطر منتخب مصر بتعديل موعد مباراة بوتسوانا 55 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول – الزمالك يفاوض زد للتعاقد مع محمد إسماعيل ساعة | ميركاتو
مران الأهلي - كولر يخصص فقرات خططية للاعبين قبل مواجهة جور ماهيا ساعة | الكرة المصرية
تشكيل دوري الأمم الأوروبية - مبابي على مقاعد بدلاء فرنسا.. ودي بروين يقود بلجيكا ساعة | الكرة الأوروبية
مران منتخب مصر - جمل فنية استعدادا لمواجهة بوتسوانا ساعة | الكرة الإفريقية
أشرف داري أساسي مع المغرب في مواجهة ليسوتو.. والشيبي على مقاعد البدلاء ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح