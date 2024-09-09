الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم محمد حمدي من إنبي

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 17:51

كتب : إبراهيم رمضان

محمد حمدي لاعب إنبي

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع محمد حمدي لاعب إنبي ومنتخب مصر الأولمبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

محمد حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

ويعد محمد حمدي ثالث صفقات الزمالك الصيفية الرسمية بعد المغربي محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد حمدي سينضم لنادي الزمالك معارا لمدة موسم واحد فقط مقابل 3 مليون جنيه، مع أولوية الشراء للفريق الأبيض.

أخبار متعلقة:
معاذ علاء لـ في الجول: أنهيت تعاقدي مع أسوان بسبب عدم وضوج رؤية إيقاف القيد خبر في الجول – محمد حمدي إلى الزمالك معارا مع أولوية الشراء الصفقة الخامسة.. طلائع الجيش يضم لاعب الزمالك السابق

ماذا يعني أولوية الشراء؟ إذا وصل اللاعب عروضا من فرق أخرى بمقابل مادي معين، على إنبي أن يخطر الزمالك بالعرض، ويكون للزمالك الحق في تقديم عرض مماثل والحصول على خدمات اللاعب خلال فترة معينة، أو أن ينتقل اللاعب إلى الفريق الآخر إذا لم يقدم الزمالك عرضا مماثلا.

محمد حمدي يشغل مراز الرواق الأيسر كافة، سواء الظهير الأيسر، أو لاعب الوسط الأيسر أو الجناح الهجومي.

صاحب الـ21 عاما يلعب في صفوف الفريق الأول لنادي إنبي منذ عام 2022، وكان ضمن قائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

اللاعب شارك بالفعل في ثلاث مباريات في الأولمبياد ضد جمهورية الدومينيكان، وفرنسا، والمغرب.

حمدي شارك أيضا في مباراة دولية ودية رفقة منتخب مصر الأول ضد تونس تحت قيادة روي فيتوريا.

وشارك محمد حمدي في 30 مباراة رفقة إنبي خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفين وصنع اثنين آخرين.

الزمالك محمد حمدي إنبي الدوري المصري #ميركاتو
نرشح لكم
كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع فادي فريد معاذ علاء لـ في الجول: أنهيت تعاقدي مع أسوان بسبب عدم وضوج رؤية إيقاف القيد خبر في الجول – محمد حمدي إلى الزمالك معارا مع أولوية الشراء الصفقة الخامسة.. طلائع الجيش يضم لاعب الزمالك السابق في الجول يكشف – القصة الكاملة لتوقيع أرون بوبيندزا مع الزمالك.. وموقف الفريق الأبيض التدعيم الرابع.. طلائع الجيش يعلن ضم باسم مرسي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف النادي من ضم سليتي وميشالاك حمد إبراهيم يكشف تطورات حالة إيهاب جلال الصحية
أخر الأخبار
المركز الإعلامي لـ اتحاد الكرة: منتخب مصر يرفض تأجيل مباراة بوتسوانا 8 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات أمم إفريقيا – بهدف لم يسجله ماني بأمر محمد معروف.. السنغال تتجاوز التعثر وتهزم بوروندي 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقارير: أنتوني يقترب من الانتقال إلى فنربخشة بعد مشاركته دقيقة واحدة 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع فادي فريد ساعة | ميركاتو
الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم محمد حمدي من إنبي ساعة | الدوري المصري
معاذ علاء لـ في الجول: أنهيت تعاقدي مع أسوان بسبب عدم وضوج رؤية إيقاف القيد ساعة | الكرة المصرية
مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل مباراة بوتسوانا ومصر إلى 9 مساء ساعة | منتخب مصر
بفضل العلامة الكاملة.. فليك أفضل مدرب في الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح