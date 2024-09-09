الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم محمد حمدي من إنبي

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع محمد حمدي لاعب إنبي ومنتخب مصر الأولمبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

محمد حمدي النادي : الزمالك الزمالك

ويعد محمد حمدي ثالث صفقات الزمالك الصيفية الرسمية بعد المغربي محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد حمدي سينضم لنادي الزمالك معارا لمدة موسم واحد فقط مقابل 3 مليون جنيه، مع أولوية الشراء للفريق الأبيض.

ماذا يعني أولوية الشراء؟ إذا وصل اللاعب عروضا من فرق أخرى بمقابل مادي معين، على إنبي أن يخطر الزمالك بالعرض، ويكون للزمالك الحق في تقديم عرض مماثل والحصول على خدمات اللاعب خلال فترة معينة، أو أن ينتقل اللاعب إلى الفريق الآخر إذا لم يقدم الزمالك عرضا مماثلا.

محمد حمدي يشغل مراز الرواق الأيسر كافة، سواء الظهير الأيسر، أو لاعب الوسط الأيسر أو الجناح الهجومي.

صاحب الـ21 عاما يلعب في صفوف الفريق الأول لنادي إنبي منذ عام 2022، وكان ضمن قائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

اللاعب شارك بالفعل في ثلاث مباريات في الأولمبياد ضد جمهورية الدومينيكان، وفرنسا، والمغرب.

حمدي شارك أيضا في مباراة دولية ودية رفقة منتخب مصر الأول ضد تونس تحت قيادة روي فيتوريا.

وشارك محمد حمدي في 30 مباراة رفقة إنبي خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفين وصنع اثنين آخرين.