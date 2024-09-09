معاذ علاء لـ في الجول: أنهيت تعاقدي مع أسوان بسبب عدم وضوج رؤية إيقاف القيد

كشف معاذ علاء حارس مرمى أسوان عن إنهاء تعاقده مع النادي.

وجاء إنهاء التعاقد بسبب عدم تأكد اللاعب من موقف أسوان من قيد اللاعبين الجدد.

وقال علاء في تصريحات لـ FilGoal.com: "أنهيت تعاقدي بشكل ودي مع أسوان لعدم وضوح الرؤية بشأن قرار إيقاف قيد النادي مثلي مثل عدد من اللاعبين الجدد بالفريق".

وكان اللاعب قد وقع لأسوان في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

وقال معاذ في وقت سابق لـ FilGoal.com: "أتممت إجراءات انضمامي لنادي أسوان وبدأت المشاركة في تدريبات الفريق".

معاذ علاء الدين كان مقيدا ضمن القائمة الإفريقية لنادي الزمالك.

وساهم الحارس الشاب في التتويج بلقب البطولة الكونفدرالية عقب الفوز على نهضة بركان.

ويستعد نادي أسوان لمنافسة بمنافسات دوري المحترفين بالموسم المقبل.

وتواجد اسم نادي أسوان في قائمة الأندية في نظام إيقاف القيد بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال مصدر من نادي أسوان لـ FilGoal.com: "ربما تأخرنا في إرسال خطاب إلى الاتحاد الكرة يفيد بإنهاء قضية رافاييل أياجوا".

واختتم "من الأسبوع المقبل سيتم رفع اسم النادي من نظام إيقاف القيد".

ويتم تحديث الموقع أسبوعيا كل يوم اثنين.

وكان أياجوا انضم في صيف 2022 إلى نادي أسوان قادما من فريق لوبي ستارز، قبل أن ظهر اللاعب في فيديو يدعي فيه تعرضه للضرب من قبل أحد مسؤولي أسوان لإجباره على توقيع وثائق حصوله على كامل مستحقاته رغم ادعائه عدم تحصيلها بعد.

تعرف على تفاصيل القضية بالكامل

وفي تحديث الأسبوع الجاري تم رفع اسم الزمالك والمصري، بينما استمر الإسماعيلي ومودرن سبورت والبنك الأهلي.