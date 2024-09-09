بفضل العلامة الكاملة.. فليك أفضل مدرب في الدوري الإسباني
الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 17:10
كتب : FilGoal
حصد هانز فليك مدرب برشلونة جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني خلال شهر أغسطس.
وأعلنت رابطة الدوري الإسباني فوز المدرب الألماني بالجائزة.
وتفوق مدرب برشلونة على مارسيلينو مدرب فالنسيا ولويس جارسيا مدرب ديبورتيفو ألافيس في التصويت نحو الجائزة.
وأصبح هانز أول مدرب ألماني في التاريخ يتوج بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإسباني.
ونجح فليك في قيادة برشلونة لتحقيق 4 انتصارات من أصل 4 مباريات خلال شهر اغسطس.
فقد انتصر على فالنسيا وأتليتك بلباو ورايو فايكانو وبلد الوليد.
المباراة الاخيرة ضد بلد الوليد ضرب فيها شباك بلد الوليد بسباعية كاملة، بعدما انتصر في أول 3 مباريات بنتيجة 2-1.
وسجل لاعبو برشلونة 13 هدفا في الـ4 مباريات، واهتزت شباكهم في 3 مناسبات فقط.
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