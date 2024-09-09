بفضل العلامة الكاملة.. فليك أفضل مدرب في الدوري الإسباني

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 17:10

كتب : FilGoal

هانز فليك

حصد هانز فليك مدرب برشلونة جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني خلال شهر أغسطس.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني فوز المدرب الألماني بالجائزة.

وتفوق مدرب برشلونة على مارسيلينو مدرب فالنسيا ولويس جارسيا مدرب ديبورتيفو ألافيس في التصويت نحو الجائزة.

أخبار متعلقة:
زيدان يرد على إمكانية تدريب مانشستر يونايتد تدهور الحالة الصحية لهداف كأس العالم 1990 برشلونة يعلن خضوع لاعبه لجراحة الرباط الصليبي.. ومدة غيابه رغم الإحباط.. جريزمان يرفض الاعتزال دوليا

وأصبح هانز أول مدرب ألماني في التاريخ يتوج بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإسباني.

ونجح فليك في قيادة برشلونة لتحقيق 4 انتصارات من أصل 4 مباريات خلال شهر اغسطس.

فقد انتصر على فالنسيا وأتليتك بلباو ورايو فايكانو وبلد الوليد.

المباراة الاخيرة ضد بلد الوليد ضرب فيها شباك بلد الوليد بسباعية كاملة، بعدما انتصر في أول 3 مباريات بنتيجة 2-1.

وسجل لاعبو برشلونة 13 هدفا في الـ4 مباريات، واهتزت شباكهم في 3 مناسبات فقط.

هانز فليك برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
برشلونة يعلن خضوع لاعبه لجراحة الرباط الصليبي.. ومدة غيابه استبعاد أولمو من معسكر إسبانيا بسبب الإصابة بعد 15 عاما مع بلباو.. مونياين ينتقل إلى سان لورينزو استنزاف مدريد.. ماركا: إصابة مدافع الملكي ومدة غيابه مأساة جديدة في مدريد.. البرازيل تعلن إصابة ميليتاو خوسيلو: مبابي مثل زجاجة الكاتشب فينيسيوس يطالب بسحب تنظيم كأس العالم 2030 من إسبانيا بسبب العنصرية برشلونة يوضح إصابة فيرمين لوبيز.. ومدة غيابه
أخر الأخبار
المركز الإعلامي لـ اتحاد الكرة: منتخب مصر يرفض تأجيل مباراة بوتسوانا 13 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات أمم إفريقيا – بهدف لم يسجله ماني بأمر محمد معروف.. السنغال تتجاوز التعثر وتهزم بوروندي 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقارير: أنتوني يقترب من الانتقال إلى فنربخشة بعد مشاركته دقيقة واحدة ساعة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع فادي فريد ساعة | ميركاتو
الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم محمد حمدي من إنبي ساعة | الدوري المصري
معاذ علاء لـ في الجول: أنهيت تعاقدي مع أسوان بسبب عدم وضوج رؤية إيقاف القيد ساعة | الكرة المصرية
مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل مباراة بوتسوانا ومصر إلى 9 مساء ساعة | منتخب مصر
بفضل العلامة الكاملة.. فليك أفضل مدرب في الدوري الإسباني 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح