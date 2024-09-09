خبر في الجول – محمد حمدي إلى الزمالك معارا مع أولوية الشراء

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 17:08

كتب : حامد وجدي

محمد حمدي لاعب إنبي

وافق نادي إنبي على إعارة محمد حمدي لاعب الفريق إلى الزمالك لمدة موسم واحد مع أولوية الشراء للنادي الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد حمدي سينضم لنادي الزمالك معارا لمدة موسم واحد فقط مقابل 3 مليون جنيه، مع أولوية الشراء للفريق الأبيض.

ماذا يعني أولوية الشراء؟ إذا وصل اللاعب عروضا من فرق أخرى بمقابل مادي معين، على إنبي أن يخطر الزمالك بالعرض، ويكون للزمالك الحق في تقديم عرض مماثل والحصول على خدمات اللاعب خلال فترة معينة، أو أن ينتقل اللاعب إلى الفريق الآخر إذا لم يقدم الزمالك عرضا مماثلا.

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محمد حمدي يشغل مراز الرواق الأيسر كافة، سواء الظهير الأيسر، أو لاعب الوسط الأيسر أو الجناح الهجومي.

صاحب الـ21 عاما يلعب في صفوف الفريق الأول لنادي إنبي منذ عام 2022، وكان ضمن قائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

اللاعب شارك بالفعل في ثلاث مباريات في الأولمبياد ضد جمهورية الدومينيكان، وفرنسا، والمغرب.

حمدي شارك أيضا في مباراة دولية ودية رفقة منتخب مصر الأول ضد تونس تحت قيادة روي فيتوريا.

وشارك محمد حمدي في 30 مباراة رفقة إنبي خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفين وصنع اثنين آخرين.

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