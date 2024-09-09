الصفقة الخامسة.. طلائع الجيش يضم لاعب الزمالك السابق

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 17:02

كتب : عمرو نبيل

عماد فتحي - البنك الأهلي

أعلن نادي طلائع الجيش ضم عماد فتحي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد رحيله عن صفوف البنك الأهلي.

ويعد عماد فتحي خامس تدعيمات طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعتبر عماد فتحي خامس تدعيمات الطلائع، بعد باسم مرسي، ورجب عمران، ومعاذ الحناوي، وأحمد علاء.

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ولعب عماد فتحي لصفوف مصر المقاصة، وإنبي، والزمالك، والمصري، والمقاولون العرب، وأسوان، قبل خوض التجربة الأخيرة الموسم الماضي مع البنك الأهلي.

وتوج عماد فتحي مع الزمالك ببطولة وحيدة في مسيرة كأس مصر موسم 2017 - 2018 مع الزمالك.

ولعب عماد فتحي الموسم الماضي 13 مباراة مع البنك الأهلي صنع هدفين، فيما لعب مباراتين بكأس الرابطة.

ويلعب عماد فتحي في مركز الوسط المدافع.

تدعيمات طلائع الجيش

وضم نادي طلائع الجيش الأحد ضم 3 صفقات جديدة، وهم رجب عمران من الاتحاد ومعاذ الحناوي من الداخلية وأحمد علاء من المقاولون العرب.

ووقع الثلاثي على عقود تمتد لمدة موسمين.

ويأتي ذلك قبل إتمام التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الإسماعيلي السابق لمدة موسمين، ثم الإعلان عن خامس الصفقات بضم عماد فتحي.

كما جدد النادي العسكري تعاقد إسلام محارب لمدة موسمين.

رجب عمران (30 عاما) يشغل مركز الجناح ولعب لفرق مصر للمقاصة ووادي دجلة وسيراميكا كليوباترا والمصري والاتحاد.

كما سبق أن لعب موسم 2021-22 معارا لطلائع الجيش، وخلال الإعارة سجل هدفا في 17 مباراة.

واكتفى بخوض 8 مباريات الموسم الماضي بقميص زعيم الثغر في الدوري المصري.

أحمد علاء (30 عاما) يشغل مركز قلب الدفاع ولعب لفرق الداخلية والأهلي والمصري والمقاولون العرب.

كما سبق أن أعير لطلائع الجيش في موسم 2019-20، وارتدى علاء قميص الفريق في 38 مباراة آنذاك.

وخاض أحمد شقيق محمود علاء مدافع السويحلي الليبي الحالي، 23 مباراة الموسم الماضي في الدوري بقميص ذئاب الجبل وسجل هدفين.

معاذ الحناوي (34 عاما) يشغل أيضا مركز قلب الدفاع ولعب لفرق شباب الأهلي والمصري ومصر للمقاصة والهلال الليبي وأسوان وطلائع الجيش والإنتاج الحربي وغزل المحلة والبنك الأهلي والداخلية.

وخاض بقميص طلائع الجيش 17 مباراة سجل خلالها هدفين.

وفي تجربته الأخيرة الموسم الماضي خاض 20 مباراة بقميص الداخلية وسجل هدفا.

ويبلغ باسم مرسي من العمر 32 عاما وخاض الموسم الماضي تسع مباريات في مسابقتي الدوري وكأس الرابطة.

ونجح باسم مرسي في تسجيل هدفا واحدا.

وخاض باسم مرسي عدد من التجارب في الدوري المصري مع أندية بتروجت والإنتاج الحربي والزمالك وسموحة ومصر للمقاصة وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والبنك الأهلي.

بينما قضى باسم مرسي فترة احتراف في صيف 2018 بنادي لاريسا اليوناني معارا من الزمالك.

ويلعب إسلام محارب لطلائع الجيش بداية من الموسم الماضي بعدما لعب من قبل للفريق معارا.

وارتدى محارب صاحب الـ 32 عاما قميص الفريق في 87 مباراة من قبل سجل 8 وصنع 8.

وسبق أن لعب محارب لفرق الأهلي وسموحة وطلائع الجيش والجونة.

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