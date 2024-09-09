تدهور الحالة الصحية لهداف كأس العالم 1990

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 16:42

كتب : FilGoal

إيطاليا 1990

تدهورت الحالة الصحية للإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي هداف كأس العالم 1990، بسبب مرض السرطان.

ويعاني توتو سكيلاتشي من سرطان القولون منذ 2022.

وقالت عائلة سكلاتشي في بيان عبر إنستجرام: "نظرا للمكالمات التي لا تعد ولا تحصى من وسائل الإعلام والشائعات السيئة التي انتشرت مؤخرا، نوضح أن توتو في حالة مستقرة".

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وأضاف البيان "يتم فحص سكيلاتشي باستمرار من قبل فريق الأطباء الخبراء ليلا ونهارا".

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن توتو في حالة حرجة، بعدما عاد إليه المرض، الذي ظن أنه نجح في التغلب عليه قبل عام.

وتم حجز سكيلاتشي البالغ من العمر 59 عاما في المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية.

وخضع مهاجم إنتر ويوفنتوس السابق لعمليتين جراحتين بسبب السرطان.

سكيلاتشي سجل 7 أهداف في 16 مباراة لعبها مع المنتخب الإيطالي.

وتوج هدافا لبطولة كأس العالم 1990 التي أقميت في إيطاليا برصيد 6 أهداف.

سالفاتوري سكيلاتشي إيطاليا
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