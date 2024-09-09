بمناسبة وصوله لنادي المائة.. منتخب إنجلترا يكرم هاري كين

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

إنجلترا - السنغال - هدف هاري كين

سيتم تكريم هاري كين قائد منتخب إنجلترا قبل انطلاق مباراة فنلندا في دوري الأمم الأوروبية بمناسبة وصوله إلى 100 مباراة دولية.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي في بيان: "سيكرم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كين قبل المباراة في حفل خاص بهذه بمناسبة دخول نادي المائة".

وأتم البيان "سنكرم أيضا روح مدرب منتخب إنجلترا السابق سفين جوران إريكسون قبل انطلاق المباراة، بعد وفاته عن عمر يناهز 76 عاما الشهر الماضي".

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سيصبح كين قائد منتخب إنجلترا أحدث الوجوه المنضمة لنادي المائة عندما يقود الفريق في ويمبلي ضد فنلندا مساء الثلاثاء.

كين سيكون اللاعب العاشر الذي يصل إلى 100 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.، وأول لاعب يصل لهذا الإنجاز منذ واين روني الذي وصل إليه في نوفمبر 2014.

وظهر مهاجم بايرن ميونيخ على الصعيد الدولي لأول مرة أمام ليتوانيا في 27 مارس 2015، حين سجل بعد 79 ثانية فقط من دخوله كبديل في الشوط الثاني.

الأمير هاري كين هو هداف إنجلترا على مر العصور برصيد 66 هدفا في 99 مباراة دولية.

في هذه المباريات الـ99 بدأ كين كأساسي في 86 مباراة، وارتدى شارة القيادة في 72 مناسبة.

وسيكون منتخب فنلندا الخصم رقم 45 الذي يواجهه خلال مسيرته الدولية مع منتخب إنجلترا.

هاري كين إنجلترا فنلندا
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