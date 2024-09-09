مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف النادي من ضم سليتي وميشالاك

يرتبط اسم الزمالك بأكثر من لاعب أجنبي ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وكان قد ارتبط اسم الزمالك بضم التونسي نعيم سليتي والبولندي كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودي.

وقال مصدر من نادي الزمالك لـ FilGoal.com: "عرض أحد الوكلاء علينا فكرة ضم التونسي نعيم سليتي بين عدد من اللاعبين الأجانب المعروضين، لكن اللاعب خارج حساباتنا".

وتابع "سليتي تعرض لإصابة في أغسطس الماضي، وتأكد غيابه من 6 إلى 8 أسابيع".

وأوضح المصدر "تلك الإصابة تعني عدم جاهزية سليتي للسوبر الإفريقي حال تم انضمامه، لذلك هو خارج حساباتنا".

وأضاف "لم يحدث تواصل مع البولندي كونراد ميشالاك جناح أُحد السعودي".

وكشف "ربما هناك تواصل من أحد الوكلاء مع ناديه السعودي لفكرة عرضه على الزمالك".

واختتم المصدر تصريحاته "حتى الآن على الأغلب لن يكون اللاعب البولندي ضمن حساباتنا كذلك".

ويبلغ ميشالاك من العمر 26 عاما وانضم لصفوف أحد في الموسم الماضي قادما من كونيا سبور التركي.

ويجيد ميشالاك اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

ومع أحد لعب الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

وفي الموسم الجاري لعب 3 مباريات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ويحل ميشالاك على راتب مع أحد السعودي يبلغ 1.6 مليون دولار في الموسم.

أما نعيم سليتي فهو بدون ناد منذ رحيله عن الأهلي القطري في نهاية الموسم المنقضي.

ويلعب سليتي في مركز الجناح الأيسر ويبلغ من العمر 32 عاما.

وكان قد ارتبط اسم سليتي بخلاف الزمالك مع ناديي الترجي التونسي والدرعية السعودي.

ولعب سليتي مع ناديي الأهلي القطري والاتفاق السعودي في المنطقة العربية.

بينما كان يقضي مسيرته في فرنسا مع أندية باريس إف سي وليل وديجون.