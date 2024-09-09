برشلونة يعلن خضوع لاعبه لجراحة الرباط الصليبي.. ومدة غيابه
الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 15:14
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة خضوع لاعبه مارك بيرنال لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.
وأفاد نادي برشلونة في بيان: "خضع مارك بيرنال لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي".
وأضاف البيان "من المتوقع أن يستغرق تعافيه 12 شهرا".
وتعرض اللاعب الشاب للإصابة في نهاية مباراة فريقه ضد رايو فايكانو، قبل أيام.
وشارك برنال في المباراة بشكل أساسي وقدم أداء جيد حتى تعرض للإصابة في الوقت بدل من الضائع للمباراة.
صاحب الـ 17 عاما يلعب بمركز الوسط المدافع وشارك بشكل أساسي في جميع مباريات برشلونة منذ بداية الدوري.
وصعد برنال للفريق الأول لبرشلونة في الموسم الحالي تحت قيادة هانز فليك.
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