عكاظ: النصر يستقر على إقالة كاسترو.. والكشف عن هوية خليفته

توصل مسؤولو نادي النصر لقناعة كاملة بعدم استمرار البرتغالي لويس كاسترو مع الفريق، وإعلان إقالته بعد نهاية مباراة الفريق القادمة أمام أهلي جدة، حسب جريدة عكاظ السعودية.

وأوضح التقرير أن إدارة النصر توصلت لهذا القرار بعد نقاشات طويلة.

وذكر التقرير أن بديله سيكون الايطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، بعد مفاضلة مع البرتغالي سيرجيو كونسياسو

قبل أيام، أفادت جريدة الشرق الأوسط أن هناك انقساماً كبيراً في نادي النصر حول مصير لويس كاسترو مدرب الفريق بعد الخسارة من الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس السوبر السعودي.

وأوضح التقرير أن الانقسام سببه أن كاسترو يجد دعماً كبيراً من مسؤولين في النادي، فيما يرى آخرون بقيادة إبراهيم المهيدب رئيس النادي أن استمراره سيعمق المشكلات الفنية في الفريق.

وبحسب التقرير فقد كانت هناك نقاشات طويلة تمت طوال الأيام الماضية حول إقالة المدرب كاسترو من عدمها، لكن الأقرب يذهب في اتجاه إقالته رغم المحاولات بدفع هذه الضغوط من تيار آخر لا يرى المدير الفني سبباً فيما يحدث.

وخسر النصر جميع البطولات التي نافس عليها بقيادة كاسترو، حيث خسر لقب الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأسَي السوبر نهاية الموسم الماضي ومطلع الموسم الجديد، وكأس دوري أبطال آسيا.

وفي مسيرة كاسترو لا توجد سوى بطولة كأس الأندية العربية التي جرت في صيف 2023، حيث ظفر بها النصر على حساب الهلال في الطائف.

قبل أيام، علق أنطونيو تيكسيرا وكيل أعمال البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي على تقارير إقالته موكله.

وقال تيكسيرا في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "لم يتم إبلاغنا بشيء حول عدم الاستمرار، كاسترو لديه شغف لتحقيق البطولات مع الفريق خلال الموسم الجديد".

وأضاف "كاسترو لم يحالفه التوفيق في السوبر، لكن لا أعلم شيئًا عن الآخرين وما إذا كانوا يريدون تحقيق البطولات أم لا".

وخسر النصر من الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي، قبل أن يتعادل مع الرائد في افتتاح الدوري السعودي، ثم يهزم الفيحاء برباعية في الجولة الثانية.

وقاد كاسترو النصر في 52 مباراة بجميع المسابقات ففاز بـ 36 مباراة وخسر في 9 وتعادل في 7، وحقق لقب البطولة العربية فقط.