تقرير تركي: بشكتاش يقترب من حسم صفقة ماني

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 14:17

كتب : FilGoal

ساديو ماني

يقترب نادي بشكتاش التركي من حسم صفقة انتقال ساديو ماني لاعب النصر السعودي.

وتسعى الأندية التركية لحسم صفقاتها قبل انتهاء فترة القيد الصيفية والتي تنتهي يوم 13 سبتمبر الجاري.

وكشفت صحيفة حريات التركية عن تقدم مفاوضات بشكتاش من أجل ضم ساديو ماني واقتراب حسم الصفقة.

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وأشار التقرير إلى أن حسن آرات رئيس نادي بشكتاش قد توجه إلى المملكة العربية السعودية من أجل التفاوض بشكل شخصي مع صديقة مسلي آل معمر رئيس نادي النصر.

وانتقل ماني إلى صفوف نادي النصر السعودي في الموسم الماضي قادما من بايرن ميونيخ.

ولعب ماني 4 مباريات هذا الموسم ونجح في صناعة هدفين.

وكانت قناة A spor التركية قد كشفت وفقا لمصادرها عن إتمام نادي هاتاي سبور اتفاقه لضم فينسنت أبو بكر من بشكتاش.

ويلعب فينسنت أبو بكر ضمن صفوف بشكتاش التركي ويرتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم في صيف 2025.

ويبدو أن صفقة انتقال أبو بكر إلى هاتاي سبور قد فتحت الطريق نحو انتقال ماني إلى بشكتاش.

ويتواجد ماني رفقة منتخب السنغال في التوقف الدولي الجاري للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وسجل ماني هدفا في تعادل السنغال أمام بوركينا فاسو في الجولة الافتتاحية.

بشكتاش النصر ساديو ماني
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