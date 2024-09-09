مانشيني: تأثر منتخب السعودية بسبب كثرة الأجانب في الدوري؟ هذا هو الحل

أوضح روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية أن اللاعبين السعوديين عليهم بذل مجهودات أكبر من أجل الحصول على فرصة اللعب في ظل كثرة الأجانب بفرق الدوري السعودي.

وكان المدرب الإيطالي قد أعرب عن معاناته من قلة مشاركة لاعبيه بصفة أساسية مع أنديتهم، بسبب كثرة الأجانب في فرق الدوري.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي: "عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي مشكلة، ولكن مستقبلا نتمنى أن يبذل اللاعبين السعوديين جهدهم للحصول على دقائق أكبر للعب".

ويحل منتخب السعودية ضيفا على نظيره الصيني ضمن الجولة الثانية من المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم 2026

وأكمل "بغض النظر عن طريقة لعب المنتخب الصيني، يجب أن نركز على طريقتنا لتحقيق الفوز والنقاط الـ3 يوم الثلاثاء".

وتابع "مثلما استغلت اليابان الفرص أمام الصين سنستغلها نحن ايضا، فقد عملنا كثيراً في التدريبات على كيفية استغلالها".

منتخب اليابان اكتسح نظيره الصيني بسباعية نظيفة في مباراة الجولة الأولى.

بينما تعادل المنتخب السعودي أمام نظيره الإندونيسي بهدف لكل فريق في نتيجة محبطة في أولى جولات المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لا بد من مشاركة لاعبي المنتخب السعودي بصفة أساسية مع أنديتهم. لدي 20 لاعبا يجلسون احتياطيين في المباريات المحلية".

وأضاف "لا يوجد حل لهذه المعضلة، وعلينا فقط تكثيف العمل معهم، مع كل ذلك توجد هوية للمنتخب، ولديه أسلوب لعب خاص".

وتسمح لوائح الدوري السعودي بضم كل فريق 8 لاعبين أجانب إضافة إلى لاعبين تحت السن ليصبح المجموع 10 لاعبين.

وواصل مدرب المنتخب السعودي "اللقاء الافتتاحي دائما يكون صعبا، وواجهنا أيضا منتخبا يملك لاعبين جيدين يحترفون في الدوريات الأوروبية".

وتقدم منتخب إندونيسيا بهدف سجله رانجار أورات مانجوين في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

ونجح مصعب الجوير في تسجيل هدف التعادل لمنتخب السعودية في الدقيقة الثالثة من الوقت المضاف بالشوط الأول.

وأهدر سالم الدوسري فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد ركلة جزاء تصدى لها حارس إندونيسيا.

ومرر سعود عبد الحميد لاعب روما كرة بينية رائعة وضعت فراس البريكان في انفراد تام بمرمى إندونيسيا لكن حارس المرمى تصدى مجددا.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، إلى جوار منتخبات أستراليا واليابان والصين والبحرين وإندونيسيا.

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