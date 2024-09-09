حتى لا يكرر خطأ بيرخفاين.. كومان يرفض التعليق على انتقال ديباي إلى البرازيل

رفض رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا التعليق على انتقال ممفيس ديباي إلى الدوري البرازيلي.

وانتقل ديباي إلى كورينثيانز البرازيلي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وقال رونالد كومان ردا على انتقال ممفيس ديباي إلى الدوري البرازيلي: "لن أعلق على انتقال ديباي للعب في الدوري البرازيلي".

وأوضح "لا أريد أن أجعل دولة بأكملها ضدي مرة أخرى، أدركت بعد حديثي عن انتقال بيرجوين أنني في حاجة لمزيد من اللباقة".

واختتم كومان تصريحاته "كان يجب استخدام كلماتي بطريقة أفضل من ذلك".

ودخل كومان في حرب كلامية مع ستيفن بيرخفاين بعد انتقال الأخير إلى اتحاد جدة.

وتعرض كومان للكثير من الانتقادات بسبب تصريحاته ورفضه مشاركة اللاعب مع المنتخب مستقبلا بسبب انتقاله.

ماذا حدث؟

هاجم كومان بيرخفاين إذ قال لموقع ذا أثلتيك: "انتقال ستيفن بيرخفاين للدوري السعودي في الـ26 من عمره؟ باب منتخب هولندا أصبح مغلقا أمامه".

أضاف "أعتقد أنه عندما تبلغ من العمر 26 عامًا، يجب أن يكون الطموح رياضيا وليس ماليا. كان بإمكانه البقاء مع أياكس، وهذا ليس سيئا أيضا. أعتقد أنهم يدفعون جيدا هناك أيضا".

وتابع كومان "على أي حال، لكل شخص رأي مختلف وهذا اختياره. أنا شخصيا لم أكن لأتخذ مثل هذا القرار".

وأكمل "هل اتصل بي قبل اتخاذ القرار؟ لا.. أعتقد أنه كان يعرف ما كنت سأقوله".

ورفض كومان المقارنة بين موقف بيرخفاين وجيني فينالدوم الذي انتقل إلى الاتفاق السعودي الموسم الماضي.

وأوضح "واجه جيني مشاكل في باريس سان جيرمان وكانت هذه هي الفرصة الوحيدة له لمواصلة اللعب".

واختتم "بالإضافة إلى ذلك، هناك فارق في السن، فقد انتقل فاينالدوم للدوري السعودي وهو في الـ33 من عمره".

رد بيرخفاين

رد بيرخفاين الهجوم على كومان إذ قال لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية: "لا أريد اللعب مع هذا المدرب مجددا، لن ألعب لشخص يصورني كما فعل هو في وسائل الإعلام، كان بإمكانه الاتصال بي وسماع وجهة نظري، كيف يمكنه التحدث كذلك دون التحدث معي؟".

وواصل "لو كان مدربا وطنيا ملتزما لكان اتصل بي أولا في المقابل تعين علي سماع ذلك من التليفزيون، لقد عشت العديد من اللحظات الجميلة معه لكنني أشعر بخيبة أمل منه".

وأكمل لاعب أياكس وتوتنام السابق حديثه "لطالما اعتبرت اللعب لمنتخب هولندا شرفا لي، لكن تحت قيادة هذا المدرب لم أعد أرغب في القيام بالأمر".

وبسؤاله هل انتقاله للسعودية أمر مالي بحت أجاب "إنها فرصة ذهبية من الناحية الرياضية والمالية براتب لم أكن لأحلم به أبدا عندما كنت صغيرا".

وأتم "أؤكد لرونالد كومان أن المنافسة في السعودية أفضل من تلك الموجودة في هولندا".