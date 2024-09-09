كرة نسائية - وداع مؤثر في نهاية مسيرة أليكس مورجان

ودعت النجمة الأمريكية أليكس مورجان كرة القدم بعدما لعبت مباراتها الأخيرة.

وكانت مورجان البالغة من العمر 35 عاما قد أعلنت قبل أيام اعتزال لعب كرة القدم بعدما كشفت عن حملها بطفلها الثاني.

ولعبت أليكس لمدة 13 دقيقة خلال لقاء فريقها سان دييجو وايف أمام نورث كارولينا كاريدج بالدوري الأمريكي.

وقالت مورجان في حديثها للجماهير: "لقد كانت رحلة رائعة، أريد أن أشكر كل زميلاتي في الفريق اللواتي جعلوني أفضل".

وأضاف "مررت بالعديد من اللحظات الرائعة في مسيرتي الاحترافية، ولكن هذه اللحظة الأخيرة معكم سأحتفظ بها إلى الأبد. أشكركم من كل قلبي".

Thank you for absolutely everything, Alex Morgan. pic.twitter.com/mIKaOS6Bkx — National Women’s Soccer League (@NWSL) September 9, 2024

أليكس مورجان قادت منتخب أمريكا للفوز بلقب كأس العالم 2015، وكررت الأمر في نسخة 2019.

ولعبت على الصعيد الدولي لمدة 14 عاما سجلت خلالها 123 هدفا.