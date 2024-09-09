رغم الإحباط.. جريزمان يرفض الاعتزال دوليا

شدد أنطوان جريزمان مهاجم منتخب فرنسا على رغبته في الاستمرار في اللعب على الصعيد الدولي، نافيا تقارير تفكيره في الاعتزال دوليا.

جريزمان البالغ من العمر 33 عاما لم يقدم مستواه المأمول في بطولة يورو 2024 التي ودعها الديوك من نصف النهائي، وواصل ظهوره في أول توقف دولي مع الديوك بعد البطولة.

وقال جريزمان في تصريحات لقناة TF1: "حاولت التكيّف مع ما حدث لي في بطولة يورو 2024، شعرت بكثير من الإحباط وكثير من الغضب، لأنني لم أشعر بأنني ألعب بالطريقة التي أحبها".

وأضاف "اعتزال اللعب دوليا؟ الرغبة في تمثيل فرنسا ما زالت موجودة، الأمر في يد المدرب كي يختار من يلعب".

جريزمان شارك في كل مباريات منتخب فرنسا بين عامي 2016 و2024، محققًا رقمًا قياسيًا عالميًا.

عقب نهاية مشوار فرنسا في بطولة يورو 2024 قال جريزمان في تصريحات للصحفيين: "لا تزال لدي الرغبة في تمثيل منتخب فرنسا".

وأضاف "لقد بدأت البطولة بشكل سيء، ولكن بعد ذلك شعرت بالتحسن، ثم انتهى بي الأمر على مقاعد البدلاء".

وأردف مهاجم أتليتكو مدريد "بعض اللاعبين لم يلعبوا دقيقة واحدة لذا لن أشتكي".

وأكمل "حاولت تقديم كل ما لدي مع الكثير من التغييرات التكتيكية. كان علي أن أتأقلم طوال الوقت، لكن هذا هو الحال، هذه هي حياة لاعب كرة القدم".

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