إصابة محرز لن تبعده عن مواجهة النصر في الكلاسيكو

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 11:36

كتب : FilGoal

محرز - أهلي جدة

من المرجح أن يشارك الجزائري رياض محرز جناح أهلي جدة في لقاء الكلاسيكو أمام النصر، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويحل أهلي جدة ضيفا على النصر يوم الجمعة المقبل في ملعب الأول بارك ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن إصابة النجم الجزائري عبارة عن كدمة في الركبة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

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وأفاد التقرير أن الجهاز الطبي وصف إصابة محرز بالبسيطة ولن تعيق مشاركته في قمة الجولة الثالثة، بعد تلقيهم التقرير الأولي من المنتخب الجزائري.

ويخضع النجم الجزائري لمزيد من الفحوصات للتأكد أكثر من إصابته، وإمكانية مشاركته في الكلاسيكو المرتقب بحسب التقرير.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الجزائري بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، قد استبعد محرز وزميله حسام عوار، لاعب فريق اتحاد جدة، من المعسكر، السبت، بعد تعرضهما للإصابة.

يذكر أن الجناح الجزائري خاض 3 مواجهات برفقة أهلي جدة خلال الموسم الجاري، أسهم خلالها في تقديم تمريرة حاسمة واحدة.

يشار إلى أن أهلي جدة يحتل المركز الثامن بترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

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