تنس - "جراند سلام" الثانية في 2024.. الإيطالي سينر يفوز ببطولة أمريكا المفتوحة

توج الإيطالي يانيك سينر ببطولة أمريكا المفتوحة بالفوز على الأمريكي تايلر فريتز في المباراة النهائية.

وفاز سينر بنتيجة 3-0 في المجموعات.

وحسم الإيطالي المجموعة الأولى بنتيجة 6-3 في الأشواط، ثم فاز بالثانية بنتيجة 6-4.

وفي المجموعة الثالثة التي وصلت للتعادل 5-5، أنهى سينر الأمور بالفوز 7-5.

وكان المصنف الأول سينر قد فاز على البريطاني جاك دريبر في نصف النهائي.

بينما فاز الأمريكي فريتز على مواطنه فرانسيس تيافو في مباراة مثيرة حسمت في المجموعة الخامسة.

وكان سينر قد أقصى الروسي دانييل ميدفيديف في ربع النهائي، بينما تغلب فريتز على الألماني ألكساندر زفيريف.

وبذلك يفوز سينر ببطولة أمريكا المفتوحة لأول مرة في مسيرته، وهي ثاني بطولاته ضمن الـ "جراند سلام"، بعد تتويجه ببطولة أستراليا المفتوحة 2024 على حساب ميدفيديف.