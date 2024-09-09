حمد إبراهيم يكشف تطورات حالة إيهاب جلال الصحية

كشف حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي عن تطورات الحالة الصحية للمدير الفني إيهاب جلال.

وقال إبراهيم في تصريحاته لقناة الأهلي: "الوضع في تحسن وإن شاء الله خلال ٤٨ ساعة يخرج تقرير بتحسن حالة إيهاب جلال".

وأضاف "نتمنى عودة إيهاب جلال قريبا وتعافيه من الأزمة الصحية".

وأوضح "هناك حرص شديد من الفريق الطبي بشأن التصريحات الخاصة بايهاب جلال لتجنب خروج أي تصريحات متضاربة".

واختتم "الأمور مطمئنة إلى حد كبير، وإن شاء الله سيكون هناك تحسن، وهو بحاجة لدعوات الجميع".

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية يوم الأحد الماضي نقل على أثرها للمستشفى.

ويهيب نادي الإسماعيلي بالتوقف عن نشر أي تفاصيل طبية أو شائعات حول حالة المدرب الصحية مراعاة للحالة النفسية للأسرة.

وأشار الإسماعيلي في بيان رسمي إلى أن النادي سيوافي المتابعين تباعا بتطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال.

الإسماعيلي اختتم منافسات الموسم الماضي من مسابقة الدوري في المركز 14 برصيد 33 نقطة.

فيما وصل الدراويش إلى نصف نهائي كأس مصر وخسر أمام زد بهدف دون رد.