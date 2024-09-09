في طريقه لـ مولدوفا.. وجهة جديدة لـ فرانك إيتوجا

غادر فرانك إيتوجا مهاجم المصري الشاب إلى مولدوفا استعدادا للانتقال لصفوف سبارتاني سبورتول.

فرانك إيتوجا النادي : المصري المصري

وقضى المهاجم الكاميروني البالغ 22 عاما النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف الجونة.

ونشر اللاعب صورته وهو يستقل الطائرة في طريقة لخوض تجربة جديدة.

ووفقا لتصريح سابق لوكيل اللاعب لموقع "237foot" الكاميروني فإنه سينضم صفوف الفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة ودون وجود بند بأحقية الشراء.

وانضم إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني في 2022 وخلال 15 مباراة سجل 3 أهداف بقميص الفريق البورسعيدي.

وخلال الإعارة للجونة في الموسم الماضي شارك في 15 مباراة سجل خلالها هدف وحيد.

وتأسس نادي سبارتاني سبورتول في 2011 ويحتل حاليا المركز الخامس برصيد 5 نقاط في الدوري المولدوفي.

وحقق الفريق من قبل لقب الدوري الدرجة الثانية في 2016 و2018.

ويضم الدوري المولودفي فريق شيريف تيراسبول الذي سبق وأن حقق مفاجأة مدوية بالفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا من قبل.

من هو فرانك إيتوجا؟

بدأ مسيرته الكروية مع أكاديمية نكوفو المملوكة لبليس نفوكو لاعب منتخب سويسرا السابق وصاحب الأصول الكاميرونية، وشارك في 30 مباراة وخلالهم سجل 61 هدفا وصنع 13 آخرين.

وفي 2020 انتقل إيتوجا لفريق فورشونا دي مفو وشارك لمدة موسم واحد فقط سجل فيه 8 أهداف ثم انتقل إيتوجا إلى أشانتي كوتوكو الغاني، ومعه حصل على جائزة هداف الدوري الكاميروني في عمر 20 عاما فقط بتسجيله 21 هدفا.

وفي بداية الموسم الماضي انتقل إيتوجا للمصري مقابل 400 ألف دولار وتم قيده تحت السن.

وخلال الموسم أجرى إيتوجا جراحة في أحد عينيه بسبب إصابة تعرض لها أثناء فترته مع كوتوكو.

وبسبب الإصابة فقد إيتوجا البصر في عينه بنسبة 52% ولكن مع التدخل الجراحي شفي بشكل كامل وشارك مع المصري بشكل طبيعي وتمكن من تقديم أفضل أداء له منذ الانضمام للفريق بعد الجراحة.