مودريتش: سأعتزل فقط في هذه الحالة

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 01:08

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا وألبانيا - يورو 2024

كشف لوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا وريال مدريد عن الحالة التي ستجعله يعتزل كرة القدم.

وحقق منتخب كرواتيا انتصارا غاليا على منافسه بولندا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

وقال مودريتش للصحفيين عقب المباراة: "الاعتزال؟ معي لا أحد يعرف ما سيحدث، علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة".

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وأضاف "لا أستطيع التفكير في المستقبل، عندما لا أشعر بالحماسة بداخلي، سأعتزل".

واختتم "أنا وحدي من يمكنه الشعور بهذه الحماسة واتخاذ القرارات".

وأصبح مودريتش ثاني أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات في التاريخ بـ180 مباراة، خلف كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال بـ213 مباراة.

وأحرز هدف كرواتيا الوحيد لوكا مودريتش بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة.

ويتواجد منتخب كرواتيا وبولندا في نفس المجموعة رفقة البرتغال واسكتلندا.

وكانت كرواتيا في أشد الحاجة للفوز بسبب الخسارة في المباراة الأولى من البرتغال بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتائج يأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

البرتغال في الصدارة برصيد 6 نقاط، وفي الوصافة كرواتيا بـ3 نقاط بالتساوي مع بولندا الذي يأتي في المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب اسكتلندا الترتيب دون نقاط.

كرواتيا لوكا مودريتش دوري الأمم الأوروبية بولندا
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