مصدر من أحد السعودي لـ في الجول: مفاوضات رسمية من الزمالك لضم البولندي ميشالاك

يواصل الزمالك العمل على إبرام المزيد من الصفقات استعدادا للموسم الجديد وبالتحديد مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي يوم 27 سبتمبر الجاري في السعودية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك مهتم بضم الجناح البولندي كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودي الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية "دوري يلو".

وقال مصدر من نادي أحد السعودي لـFilGoal.com: "الزمالك دخل في مفاوضات رسمية معنا بشأن إمكانية ضم كونراد ميشالاك خلال فترة الانتقالات الجارية".

وأضاف "هناك أيضا بعض الاتصالات الشفهية من الأهلي بشأن اللاعب".

وأكمل "الزمالك اتفق على استعارة ميشالاك لمدة موسم، والآن يعمل على إتمام الاتفاق الشخصي مع اللاعب من أجل راتبه".

وأتم تصريحاته "إذا اكتملت مفاوضات الزمالك مع اللاعب أتوقع أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي قبل يوم 12 سبتمبر الجاري".

ويبلغ ميشالاك من العمر 26 عاما وانضم لصفوف أحد في الموسم الماضي قادما من كونيا سبور التركي.

ويجيد ميشالاك اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

ومع أحد لعب الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

وفي الموسم الجاري لعب 3 مباريات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ويحل ميشالاك على راتب مع أحد السعودي يبلغ 1.6 مليون دولار في الموسم.