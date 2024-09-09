عامر حسين: إيهاب جلال تعرض للظلم ولا أعرف أنه له مستحقات.. وهذه رسالتي لرئيس إنبي

كشف عامر حسين رئيس إدارة المسابقات وعضو رابطة الأندية ومجلس إدارة اتحاد الكرة عن رأيه في إقالة إيهاب جلال من تدريب المنتخب.

وقال حسين في تصريحاته لقناة صدى البلد: "إيهاب جلال تعرض للظلم ويجب أن يأخذ حقوقه، وهذه أول مرة أعرف أن له شهر متأخر في مستحقاته".

وتابع "لو تعرض شخص لما تعرض له لكان أثار العديد من المشاكل".

كما وجه رسالة لأيمن الشريعي رئيس إنبي قائلا: "ربنا يحاسب. يجب أن نتأكد من كل شيء قبل قوله".

وأوضح "الشريعي كان يهاجم لائحة الموسم الماضي ثم يرسل لنا يطلب الاطلاع عليها، وهذا يعني أنه كان يهاجمها دون اطلاع".

أما عن مستقبل لجنة التحكيم كشف "الاتجاه الأقرب هو اختيار خبير أجنبي جديد لرئاسة لجنة التحكيم. محمد فاروق يتولى رئاستها الآن بصورة مؤقتة".

ويمر إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي بوعكة صحية يتم علاجه على إثرها في المستشفى.