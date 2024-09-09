مصدر مقرب من لاكاي يكشف لـ في الجول سبب رفض الانتقال إلى سيراميكا

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 00:23

كتب : عمرو نبيل

فاخري لاكاي - بيراميدز - الاتحاد

كشف مصدر مقرب من فخري لاكاي مهاجم بيراميدز عن سبب رفضه الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.

وقال المصدر في تصريحاته لـ FilGoal.com: "فخري لاكاي يرفض الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا بسبب الراتب".

وأوضح "لاكاي اشترط حصوله على راتبه السنوي كاملا المقدر بـ 600 ألف دولار، وهو ما اعتبره سيراميكا مقابلا كبيرا من الناحية المادية".

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يرفض يوسف أسامة نبيه لاعب بيراميدز الخروج في صفقة تبادلية من الفريق خلال الموسم الحالي.

وعلم FilGoal.com أن رفض اللاعب الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا بصيغة صفقة تبادلية يعطل انضمام صديق أوجولا لبيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي بيراميدز قد اجتمعوا مع مسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا من أجل حسم الصفقة مقابل انضمام أربعة لاعبين من بيراميدز لصفوف سيراميكا كليوباترا في المقابل من ضمنهم يوسف أسامة ولكن الأخير يرفضل الخروج حتى الآن.

وتوج بيراميدز بكأس مصر ليكون اللقب الأول في تاريخ النادي، بينما أنهى بالدوري بالمركز الثاني.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

فخري لاكاي بيراميدز الدوري المصري
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