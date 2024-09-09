دوري الأمم الأوروبية - رويز موجود فلا خسارة.. إسبانيا بـ 10 لاعبين تقسو على سويسرا

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 00:12

كتب : FilGoal

فابيان رويز - إسبانيا

انتصر منتخب إسبانيا بنتيجة 4-1 على سويسرا في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية.

فيما انتصر منتخب الدنمارك على صربيا وتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.

وحقق منتخب إسبانيا 10 انتصارات من أصل 13 مباراة خاضها في 2024 بجميع المسابقات، وهو ما تحقق من قبل في 2021.

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وتقدم بطل يورو 2024 مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق خوسيلو بعد عرضية لامين جمال.

وبعد 3 دقائق أدرك المنتخب السويسري أمام أنصاره التعادل لكن ألغي الهدف بسبب لمسة يد عقب العودة لتقنية الفيديو.

وأضاف فابيان رويز في الدقيقة 13 الهدف الثاني لإسبانيا.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه روبن لو نورمان مدافع إسبانيا في الدقيقة 20 ليكمل اللاروخا اللقاء بـ 10 لاعبين.

واستغل زكي العمدوني النقص العددي وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني سجل فابيان رويز وفيران توريس الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 77 و80.

ولا تخسر إسبانيا عندما يتواجد فابيان رويز إذ فاز في 21 مباراة وتعادل في 10. كما أنه فاز في 35 مباراة من أصل 36 سجل بها، وتعادل في واحدة.

وأصبح فيران توريس أول لاعب إسباني يسجل ويصنع كبديل في دوري الأمم الأوروبية.

الفوز رفع رصيد إسبانيا لـ 4 نقاط في المركز الثاني، بينما تذيل منتخب سويسرا الترتيب بدون رصيد.

وكان منتخب الدنمارك قد انتصر بثنائية دون مقابل على صربيا بفضل هدفي ألبرت جرونبايك ويوسف بولسن.

وتصدر الفايكنج الترتيب برصيد 6 نقاط، حيث سيلتقي مع إسبانيا في الشهر المقبل.

واحتل منتخب صربيا المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل مع إسبانيا.

فابيان رويز إسبانيا دوري الأمم الأوروبية
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