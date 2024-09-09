عامر حسين: الأهلي لن يشارك في كأس مصر الموسم المقبل كعقوبة انسحاب

شدد عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم على أنه لا يتمنى خروج الأندية المصرية من بطولات إفريقيا ليساعده في إكمال الدوري بشكل أسرع ودون تأجيلات.

وقال عامر حسين في حواره عبر قناة صدى البلد: "فرحت بتأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال والكونفدرالية وليس عكس ما يقال إنني أريد خروج الفريقين مبكرا لاستكمال الدوري، لأن تفوق الأندية المصرية في إفريقيا يعكس ما نقوم به من عمل".

وأضاف "المسؤولين في الأهلي والزمالك متفاهمين جدا والتواصل معهما يكون دائما بشكل جيد".

وأكمل "مقتنع بفكرة أن تكون قائمة الأندية المحلية 35 لاعبا واقترحت ذلك في المواسم الماضية لكنهم يعتقدون أن الأندية الكبيرة ستضم كل اللاعبين مما سيضر الأندية الأصغر، ولكن في النهاية هذا الأمر سيساعد في عدم تأجيل الكثير من المباريات واللعب في فترات ضيقة".

وأوضح "الدوري المصري الموسم الماضي لُعب في 4 شهور ونصف فقط، وخلاله كان لدينا 7 شهور ارتباطات للأندية والمنتخبات".

وأكد "لم أجني أي أموال من العمل في كرة القدم، حصلت بسببها على الشهرة لكن معظمها تتسبب في هجوم ضدي، وليس لي أي دور أو وظيفة رسمية في فرع إسكندرية لكرة القدم، وتركت العمل في نادي سبورتنج منذ 6 سنوات".

وتابع "أعمل بدون مقابل وبعدما رحلت عن لجنة المسابقات جاء شاب بعدي حصل على راتب 50 أو 60 ألف جنيه ثم رحل بعد موسم إلى نادي الجونة وتم تكريمه وأنا لم يتم تكريمي حتى الآن".

وواصل "لم يتم إبلاغي بعدم تواجدي في الموسم المقبل سواء في اتحاد الكرة أو رابطة الأندية أو لجنة المسابقات، ووقت أزمة رفض الزمالك استكمال الدوري لم يتحدث معي أحد عن الرحيل لتهدئة الأمور".

واستطرد "لم نحسم موقف المنتخب من المشاركة في كأس العرب المقبلة، ولكن مصر اعتادت على المشاركة في البطولات العربية".

وحذر "إذا أقيمت بطولة الدوري الإفريقي وكأس العرب في الموسم المقبل من المستحيل لعب الدوري بشكله الطبيعي ونهايته في مايو مثل باقي دوريات العالم، ووضعت 3 تصورات للدوري وقدمتها لرابطة الأندية لمناقشتها مع الأندية".

وشرح "اللائحة تقول إن الأهلي لن يشارك في كأس مصر الموسم المقبل بسبب انسحابه من البطولة السابقة ولذلك لم نعلن عنها والأهلي أيضا أوضح في بيانه أنه يعرف العقوبات".

وأتم تصريحاته "فكرة اختيار الفريق الرابع المشارك في كأس السوبر بالكارت الذهبي جاء بسبب الزمالك لاختيار فريق جماهيري كبير يشارك في البطولة بالتنسيق مع الشركة الراعية".