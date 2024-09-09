دوري الأمم الأوروبية - الـ901.. رونالدو يسجل ويقود البرتغال لقلب الطاولة على اسكتلندا

انتصر منتخب البرتغال على منافسه اسكتلندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

وسجل سكوت مكتوميناي هدف اسكتلندا الوحيد، بينما أحرز برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو ثنائية البرتغال.

وقاد رونالدو منتخب بلاده لقلب النتيجة على اسكتلندا، إذا تأخر البرتغال في البداية بهدف دون رد عن طريق مكتوميناي في الدقيقة السابعة.

وأحرز مكتوميناي هدفه العاشر في أخر 17 مباراة مع اسكتلندا.

وعادل برونو النتيجة في الدقيقة 54.

وانتهى الشوط الأول بتسديد البرتغال 16 مرة، ليكون هذا الرقم هو الأكبر الذي يستقبله منتخب اسكتلندا في أول 45 دقيقة، منذ مباراة بلجيكا في أكتوبر 2012 وكان 16 أيضا، ومع ذلك أنهت اسكتلندا الشوط متقدمة بهدف.

ودخل رونالدو بدلا من بيدرو نيتو في بداية الشوط الثاني.

وتمكن رونالدو من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 88، ليصل إلى هدفه رقم 901 كهداف كرة القدم عبر تاريخها.

وبهدفه، وصل عدد ضحايا رونالدو إلى 48 منتخبا وبذلك حقق رقما قياسيا.

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كرواتيا × بولندا

حقق منتخب كرواتيا انتصارا غاليا على منافسه بولندا بهدف دون رد.

ويتواجد منتخب كرواتيا وبولندا في نفس المجموعة رفقة البرتغال واسكتلندا.

وأحرز هدف كرواتيا الوحيد لوكا مودريتش بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة.

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وكانت كرواتيا في أشد الحاجة للفوز بسبب الخسارة في المباراة الأولى من البرتغال بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتائج يأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

البرتغال في الصدارة برصيد 6 نقاط، وفي الوصافة كرواتيا بـ3 نقاط بالتساوي مع بولندا الذي يأتي في المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب اسكتلندا الترتيب دون نقاط.