تقرير سويدي: بن رمضان يوقف مفاوضات الأهلي مع ساليتش.. وغضب جماهيري

رصد موقع فوتبول ديريكت السويدي تطورات سوق انتقالات الأهلي في ضوء مفاوضات الفترة الماضية.

وكان الموقع ذاته قد ذكر أن الأهلي اتجه إلى المهاجم الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية يوسف ساليتش لاعب نادي سيريوس السويدي.

وتتراوح قيمة الصفقة بين 2 و2.5 مليون دولار، وهو ما يساوي بين 22 و28 مليون كرونة سويدية.

ولكن على الجانب الآخر رصد التقرير ذاته ما يقف عقبة أمام الصفقة، وهو اهتمام الأهلي بمسألة أكثر أهمية.

حيث لم يتمكن الأهلي من إنهاء الاتفاق مع فيرينتشفاروسي المجري لضم لاعبه التونسي محمد علي بن رمضان، الذي كان أولوية في سوق الانتقالات.

وبسبب ذلك توقفت مفاوضات الأهلي مع ساليتش، وسيستمر هذا التوقف لأن الأهلي لا يزال يعمل على ضم بن رمضان.

كذلك بات البلجيكي جوناثان أوكيتا لاعب زيوريخ السويسري على رادر الأهلي وفقا للتقرير ذاته، حيث فضل الأهلي ضمه بدلا من ساليتش، ولكن المهاجم البالغ من العمر 27 عاما رفض الانتقال.

على الجانب الآخر رصد التقرير أن الوضع الحالي قد دفع جماهير الأهلي لإظهار غضبها بناء على اعتقاد أن النادي لا يستثمر بما يكفي لموسم طويل.