تقرير: من المرجح تأجيل بطولة فيناليسيما بين الأرجنتين وإسبانيا.. والموعد البديل

كشف تقرير أرجنتيني عن إمكانية تأجيل بطولة فيناليسيما بين الأرجنتين وإسبانيا.

وحسب شبكة TYC Sports فإن من المرجح عدم إقامة المباراة بين الأرجنتين وإسبانيا خلال العام المقبل.

وأفادت الصحيفة أن من المتوقع إقامة المباراة في شهر مارس من عام 2026.

وقال ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين خلال مؤتمر صحفي: "لا أعرف إذا كانت البطولة ستقام أم لا، قيل لي إن ذلك سيكون صعبا بسبب جدول مباريات منتخب إسبانيا، لا أعتقد إقامة المباراة العام المقبل".

وتقام منافسات فيناليسيما بين بطل أمم أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية.

وكانت النسخة الماضية قد أقيمت بين الأرجنتين وإيطاليا على ملعب ويمبلي.

ونجح منتخب الأرجنتين وقتها في التتويج باللقب بعد الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل على الأتزوري.

وكانت قد أقيمت نفس الفكرة بنسختين سابقتين في 1985 و1993.

وحقق منتخب فرنسا وقتها لقب 1985 بالفوز على أوروجواي بهدفين دون مقابل.

بينما توجت الأرجنتين على حساب الدنمارك في 1993 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.