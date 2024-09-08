مباراتان بنفس اليوم.. هواتشيباتو التشيلي يفوز في الدوري ثم يتأهل بالكأس

خاض فريق هواتشيباتو التشيلي مباراتين في نفس اليوم بمسابقتي الدوري والكأس، بشكل غير معتاد وعلى نفس الملعب.

ووفقا للتقارير فإن سبب خوض الفريق مباراتين رسميتين في نفس اليوم هو تأجيل مباريات سابقة وأسباب أخرى خارج الملعب.

وسبق أن أعلن النادي أن خصم 50% على قيمة التذاكر، والسماح بدخول حاملي التذاكر الموسمية. وفي كلتا الحالتين، تمكن المشجع من مشاهدة المباراتين.

وخاض الفريق المباراة الأولى ضد أوهينجيز في الجولة 23 من الدوري التشيلي في مباراة بدأت في الثانية عشر ظهرا بتوقيت تشيلي، السادسة بتوقيت القاهرة.

وانتصر الفريق بالفعل بهدف دون مقابل سجله براين بالميزانو والذي سجل الهدف في الدقيقة الأولى من انطلاق المباراة.

وعقب نهاية المباراة أعلن النادي عن تشكيل آخر لخوض لقاء جديد ضد إمبريال أويندو في إياب دور الـ 32 من كأس تشيلي.

المباراة بدأت في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت تشيلي، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي وهو ما ساهم في تأهل الفريق لدور الـ 16 من الكأس، بعدما فاز ذهابا بنتيجة 2-1.

¡𝑪𝑳𝑨𝑺𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑫𝑶𝑺!⚽️💪 ✅Huachipato igualó sin goles frente a Imperial Unido y clasificó a la siguiente fase de la#CopaChileCocaColaSinAzúcar 🏆🇨🇱 👉En la siguiente ronda enfrentaremos a Deportes Puerto Montt‼️ 📲Resultado presentado por Marathon #VamosHuachipato pic.twitter.com/XiHCxHUBB0 — Huachipato FC (@Huachipato) September 8, 2024

بطل الموسم الماضي من الدوري التشيلي، يعاني الموسم الجاري محليا حيث يحتل المركز الـ 12 برصيد 25 نقطة من 22 مباراة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

وكان الفريق ودع بطولة كوبا سود أمريكانا 2024 بالخسارة من راسينج الأرجنتيني بنتيجة 8-1 في مجموع المباراتين.