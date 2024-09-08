حوار في الجول - أوجولا يكشف موقفه من الانتقال إلى بيراميدز ورغبة الزمالك في ضمه

أجرى FilGoal.com حوارا مع النيجيري صديق أوجولا جناح سيراميكا كليوباترا في ضوء أنباء رغبة بيراميدز والزمالك في التعاقد معه.

أوجولا -23 عاما- لعب 34 مباراة مع سيراميكا كليوباترا في الموسم المنقضي وساهم في 23 هدفا، حيث نجح في تسجيل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.

كما توج أوجولا مع سيراميكا بلقب كأس الرابطة، ويعتبر ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري المصري بـ 7 أهداف خلف محمد الشيبي.

كذلك يأتي أوجولا في المركز الثالث لأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري المصري برصيد 18 هدفا خلف وسام أبو علي مهاجم الأهلي وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، وإليكم نص الحوار:

في البداية من هو صديق إيجولا؟

أنا شخص متواضع للغاية وهادئ جدا وأعمل بجد لأصبح ما أنا عليه اليوم.

كيف بدأت ممارسة كرة القدم في نيجيريا؟

بدأت ممارسة كرة القدم بشكل احترافي في نيجيريا وكنت أتنقل في العديد من البلدان لإجراء التجارب قبل أن آتي إلى مصر.

من هو أفضل لاعب في مصر من وجهة نظرك ؟

هناك أكثر من لاعب على رأسهم زيزو وعبد الله السعيد ومحمد شحاتة لاعبي الزمالك ووسام أبو علي وإمام عاشور وحسين الشحات لاعبي الأهلي ورمضان صبحي لاعب بيراميدز.

ومن هو أقوى مدافع واجهته في الدوري؟

محمد الشيبي ظهير بيراميدز

كيف ترى رغبة جماهير الزمالك عبر منصات التواصل الاجتماعي في انتقالك للفريق؟

أعلم ذلك. الزمالك نادي كبير للغاية ولديه إدارة جيدة ولاعبين رائعين لذلك أقدر حقًا الحب الذي يكنونه لي، ولكن في النهاية هي إرادة الله.

من هو الفريق صاحب أفضل أداء جماعي في الدوري برأيك؟

بالتأكيد فريقي سيراميكا كليوباترا

ما هو الفرق بين مواجهة الأهلي ومواجهة الزمالك؟

العقلية مختلفة بمعني عقلية النادي واللاعبين مختلفة، فلاعبو الأهلي لديهم شخصيات مختلفة وطموح لتحقيق ما يريدون، ولاعبو الزمالك لديهم أنماط مختلفة من الطموح لتحقيق الأشياء.

ما هو أجمل هدف سجلته في الدوري؟

هدفي في مرمي الزمالك بالرأس.

ما هو أجمل هدف صنعته لزملائك في الدوري؟

الهدف الذي صنعته ضد الزمالك حين كنت لاعبا في سموحة.

قبل مجيئك للدوري المصري.. ما هي الفرق التي كنت تعرفها واللاعبين الذين كنت تعرفهم؟

لم أكن أعرف أحدًا في الدوري المصري. لقد أتيت فقط لأؤدي عملي حتى أتمكن من إطعام عائلتي.

هل يوجد أحد في عائلتك يشجع أو يحب مباراة الأهلي والزمالك؟

عائلتي تدعم فقط النادي الذي ألعب له.

متى ستعود إلى مصر؟

خلال الأسبوع الجاري.

هل وافقت على الانتقال لأي فريق مصري أم لا، سواء كان بيراميدز أو الزمالك؟

لا. أنا في فترة عطلة الآن ولا أفكر في الانتقال.

هل طموحك في الفترة المقبلة هو الانتقال إلى أوروبا أو الاستمرار في الدوري المصري؟

كل شيء بأمر الله

خلال الساعات الماضية جرت مفاوضات بين الزمالك وسيراميكا، هل أخبرك أحد بذلك؟

لا، لم يخبرني أحد بأي شيء.

لو كان أمامك عرضان رسميان من الزمالك وبيراميدز أيهما ستختار؟

الفريقان جيدان وشخصيتهما قوية.